Елисейский дворец: Европа требует учитывать территориальную целостность Украины

Европейские страны считают, что любое соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта должно учитывать принцип территориальной целостности Украины. Об этом представитель Елисейского дворца сообщил AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

«Территориальная целостность Украины и ее европейские устремления — очень важные требования для европейцев»,— сообщили агентству в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона.

Тем временем представитель британского премьер-министра Кира Стармера прокомментировал угрозы США выйти из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся на предложенные условия. «В конечном счете, Украина должна сама решать свое будущее. Мы никогда не оставим Украину»,— сказал собеседник AFP.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Это заявление было сделано после того, как госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон для обсуждения мирного плана с украинскими и европейскими чиновниками.

По данным СМИ, причиной отказа стала позиция Украины по Крыму. Теперь США на встрече в Лондоне представляет спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. Украинская делегация уже встретилась с британскими коллегами.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».

Лусине Баласян