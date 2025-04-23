Власти Турции призвали граждан подготовиться к новому землетрясению

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал учреждения и граждан страны подготовиться к новому землетрясению. По его словам, оно может произойти в самом Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле может произойти в любой момент. Наша страна, все наши институты и организации должны быть готовы, и мы должны преодолеть возможное землетрясение в Стамбуле с наименьшими жертвами»,— сказал господин Куртурлмуш (цитата по агентству «Анадолу»).

Два землетрясения у берегов Стамбула магнитудой 3,9 и 6,2 произошли сегодня утром. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях. Информации о пострадавших жителях и обрушениях домов не поступало.

Екатерина Отрашкевич