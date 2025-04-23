При землетрясениях в Турции пострадал 151 человек

В Стамбуле в результате землетрясений, которые произошли в Мраморном море, в нескольких десятках километров от города, пострадал 151 человек. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет, сообщает управление губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Согласно заявлению, которое приводит Haberler, жители Стамбула получили травмы, в панике выпрыгнув из зданий с высоты. Им оказывают медицинскую помощь.

Повреждений жилых домов, а также систем энергоснабжения и газоснабжения не обнаружено. В районе Фатих обрушилось заброшенное здание, в результате инцидента никто не пострадал. Уполномоченные подразделения продолжают работу на местах.

Сегодня, 23 апреля, в нескольких десятках километров от Стамбула произошло несколько землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 6,2. Сейсмическая активность также ощущалась в соседних со Стамбулом провинциях.