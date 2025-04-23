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29 апреля на «Роза Хутор» стартует летний сезон 2025

Возобновят свою работу после профилактики канатные дороги до Роза Пик, аттракцион родельбан. Курорт вновь предложит разнообразную программу полноценного отдыха для взрослых и детей. Гостей ждут природные достопримечательности, маркированные пешие тропы в горах, развлечения, насыщенный календарь событий.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Летний сезон на «Роза Хутор» официально откроется 29 апреля. Особенностью станет обновленная территория одной из самых популярных обзорных площадок Сочи — Роза Пик. На высоте 2320 метров над уровнем моря появилась настоящая парковая зона с современными ограждениями, галечными и брусчатыми дорожками, теневыми зонами, лавочками для отдыха, растительными композициями и креативными фоторамками. Ожидается, что точкой притяжения туристов будет интерактивная арт-инсталляция «Источник энергии», установка которой завершает реновацию Роза Пик. Она позволит всем желающим восстановить силы и зарядиться положительными эмоциями на самом высоком уровне — как в прямом, так и в переносном смыслах.

Приоритетным направлением летнего отдыха на «Роза Хутор» по-прежнему остается развитие природного туризма в горах. В этом году будет открыто 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра. Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем «Тропа Йети» и «Озерный Траверс». Далее, начнут работать пешие тропы в природном парке водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад — «Золотой» (77 метров). Ожидается, что из-за снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными. В этом сезоне в парке появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха для гостей. Большинство троп курорта будут открыты уже в середине июня. Горный кемпинг «Нахазо» начнет действовать в начале июля, как и радиальные тропы вокруг него. Однако, если погодные условия позволят, то кемпинг откроется раньше.

Как отмечает руководитель Управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольга Падейская: «В этом летнем сезоне мы предложим гостям интересный продукт — Прогулочный билет с гидом. Это отличная возможность подняться на Роза Пик в сопровождении увлекательного рассказа об истории этих мест, природе и достопримечательностях курорта. Гид поделится практической информацией по пешим тропам в горах, порекомендует самые впечатляющие локации курорта».

Кроме пеших троп, на «Роза Хутор» действуют и несколько велосипедных маршрутов. Любителям велопрогулок уже в мае планируется предложить выгодный комбинированный тариф «Вело-пасс + прокат электровелосипеда».

Вновь откроет свои двери Детская горная академия, где маленьким гостям курорта предложат разные программы, в том числе направленные на приобретение практических навыков выживания в лесу и горах. Для детей и взрослых на курорте также работает семейный веревочный Йети Парк, популярные круглогодичные аттракционы — подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне. В Роза Долине ожидается появление колеса обозрения и нового парка развлечений. Интересны для посещения в любое время года Парк альпак «Пача Мама», самый крупный питомник этих животных в России, этно-хутор Шишин двор, Хаски-хутор, Оленья ферма с новыми питомцами — капибарами, этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны, Музей Археологии.

Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» предлагает собственный благоустроенный пляж на черноморском побережье, куда желающих доставят на регулярных шаттлах от отелей.

В летнем сезоне 2025 года гостей ожидает насыщенный календарь мероприятий. Наиболее яркими культурными событиями обещают стать Фестиваль актуального научного кино «ФАНК уикенд» (25-27 июля), Гастрофест (1-3 августа), Фестиваль классической музыки и оперного искусства «Роза Хутор. Классика» (18-24 августа), Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» (13-20 сентября). В ходе сезона также пройдут спортивные соревнования: Фестиваль трейлранинга Роза Вайлд Фест (5-7 сентября), в рамках которого состоится и Чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции, Фестиваль спорта и музыки Нью Стар уикенд (25-28 сентября), Кубок России по горному бегу вверх (23-27 октября), Чемпионат России по горному бегу (23-27 октября).

В течение всего летнего сезона будет работать концертный зал «Роза Холл», где пройдут выступления популярных артистов и коллективов.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» завершится в начале ноября.

https://rosakhutor.ru/

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