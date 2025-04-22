Главные новости за 22 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российские системы противовоздушной обороны перехватили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи.

Краснодарский край в марте 2025 года занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему выданных ипотечных кредитов.

Власти Крыма планируют завершить подготовку всех 340 пляжей полуострова к 1 июня. Техническая готовность будет достигнута уже к 1 мая.

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, предусматривающий повышение тарифа на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе «Юг» до морского порта Новороссийск на 9,5%.

Роспотребнадзор считает значительным несоответствие нормативам пляжей в Анапе.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 510 из 1,3 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2024 году.

1100 обращений жителей были рассмотрены на общественных обсуждениях по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в конце марта 2025 года в Новороссийске.

Администрация Сочи намерена к 2044 году увеличить площадь зеленых насаждений более чем в 11,5 раза — до 1,4 тыс. га.