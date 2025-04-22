Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону до 1 июня
Власти Крыма планируют завершить подготовку всех 340 пляжей полуострова к 1 июня. Техническая готовность будет достигнута уже к 1 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Господин Константинов подтвердил, что пляжные территории полностью подготовят к приему туристов. Роспотребнадзор заверил в безопасности крымских пляжей для купания, несмотря на незначительные выбросы мазута, не влияющие на состояние побережья.
В Севастополе также готовят к открытию все 24 городских пляжа.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.