Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону до 1 июня

Власти Крыма планируют завершить подготовку всех 340 пляжей полуострова к 1 июня. Техническая готовность будет достигнута уже к 1 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Константинов подтвердил, что пляжные территории полностью подготовят к приему туристов. Роспотребнадзор заверил в безопасности крымских пляжей для купания, несмотря на незначительные выбросы мазута, не влияющие на состояние побережья.

В Севастополе также готовят к открытию все 24 городских пляжа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Анна Гречко