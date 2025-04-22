Над Крымом и еще двумя регионами РФ уничтожены 10 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны перехватили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, пять дронов были сбиты над территорией Республики Крым, три — над Белгородской областью и два — над Орловской областью.

В сообщении Минобороны отмечается, что операция по уничтожению воздушных целей проводилась с 20:00 по московскому времени 21 апреля до 06:00 22 апреля.