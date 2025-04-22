Роспотребнадзор считает значительным несоответствие нормативам пляжей в Анапе

Во вторник, 22 апреля, под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось селекторное совещание с участием руководителей территориальных управлений, профильных учреждений и научных организаций службы. Обсуждалось, в частности, состояние черноморского побережья Кубани, сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации службы, на территории Анапы и Темрюкского района проводится ежедневный контроль качества морской воды, песка, питьевой воды, воздуха, рыбы и морепродуктов. С начала мониторинга отобрано более 22 тыс. проб, по которым выполнено порядка 62 тыс. лабораторных исследований.

Результаты проверок указывают на сохраняющиеся «значительные» превышения санитарных нормативов в образцах морской воды и песка. В связи с этим 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе в настоящее время признаны непригодными для купания.

По итогам совещания руководителям региональных подразделений поручено усилить контроль в прибрежных зонах с учетом сезонных изменений температуры воды, песка и гальки.

Вячеслав Рыжков