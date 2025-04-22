Тариф на транспортировку дизеля до Новороссийска вырастет на 9,5%

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, предусматривающий повышение тарифа на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе «Юг» до морского порта Новороссийск на 9,5%. Как пишет «Интерфакс», предлагается установить тариф в размере 2,2 тыс. руб. за тонну (без НДС) на услуги ПАО «Транснефть» по маршруту от станции Тингута до производственного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Изменения коснутся поставок таких компаний, как «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Газпром нефтехим Салават», «Орскнефтеоргсинтез» и «Татнефть». Для всех операторов, кроме «Роснефти», нынешняя ставка составляет 2 тыс. руб. Повышение также затронет маршрут от ПСП «Волгоград» до ПК «Шесхарис» для «ЛУКОЙЛа»: тариф увеличится с 2,2 тыс. руб. до 2,4 тыс. руб. за тонну.

ФАС поясняет, что корректировка тарифа предусмотрена нормативно и осуществляется в пределах уровня инфляции, с учетом операционных расходов «Транснефти». Ведомство рассчитывает, что мерами удастся снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру за счет увеличения объемов прокачки по трубопроводам.

Магистральная система «Юг» была создана «Транснефтью» в 2017 году для поставок дизтоплива в порт Новороссийск с НПЗ страны. Годовая пропускная способность составляет до 6 млн т. В 2018 году завершено строительство сливной ж/д эстакады на ГПС Тингута, предназначенной для приема топлива с заводов, не подключенных к трубопроводной сети. Реализация следующего этапа — строительства трубопровода Самара — Волгоград — приостановлена и зависит от рыночной конъюнктуры.

С января 2025 года средний рост тарифов «Транснефти» по другим направлениям составил 9,9%. Согласно распоряжению правительства, в период до 2030 года тарифы индексируются на 0,1% ниже уровня инфляции. За последние годы темпы роста составляли от 3,6 до 7,2% в год.

Вячеслав Рыжков