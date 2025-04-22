К 2044 году в Сочи планируют в 12 раз увеличить площадь зеленых насаждений

Администрация Сочи намерена к 2044 году увеличить площадь зеленых насаждений более чем в 11,5 раза — до 1,4 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта. В общей сложности в рамках Генерального плана развития города планируется обустройство 894 озелененных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Как отметил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Николай Семенцов, меры по сохранению и расширению зеленого фонда предусмотрены во всех ключевых документах планирования. Увеличение площади насаждений станет частью долгосрочной стратегии устойчивого развития Сочи.

Реализация проекта будет вестись по утвержденной дорожной карте, которая охватывает мероприятия по формированию новых зеленых зон, постановке их на кадастровый учет, определению потенциальных участков под создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также проведению экологических обследований и мониторинга природных комплексов.

Инициативу представила эколог Юлия Набережная — член Сочинского отделения Русского географического общества и Всемирной комиссии МСОП по особо охраняемым природным территориям в регионе Северная Евразия. Ее выступление состоялось в рамках заседания Градостроительного совета при главе города.

Контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства в рамках проекта будет осуществлять межведомственная рабочая группа, сформированная по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Вячеслав Рыжков