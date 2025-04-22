Кубань заняла 4 место в России по объему ипотечного кредитования в марте

Краснодарский край в марте 2025 года занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему выданных ипотечных кредитов. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

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По итогам месяца жители региона оформили 1,35 тыс. ипотечных займов на сумму 7,21 млрд руб. В сравнении с февралем количество кредитов увеличилось на 4%, объем — на 5%.

По объему выдачи лидирует Москва, где за март оформили 3,38 тыс. ипотек на 26,62 млрд руб. Второе место заняла Московская область (2,32 тыс. займов на 16,45 млрд руб.), третье — Санкт-Петербург (1,84 тыс. займов на 12,37 млрд руб.). В двух первых регионах зафиксировано снижение показателей, тогда как в Санкт-Петербурге, как и на Кубани, отмечен рост.

В целом по стране в марте банки выдали 35,4 тыс. ипотечных кредитов с государственной поддержкой на 197 млрд руб. Льготная ипотека составила 68% от общего количества сделок и 86% от объема выданных кредитов.

Анна Гречко