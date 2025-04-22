В Москве заменят 4,2 тыс. лифтов в 2025 году

Столичный мэр Сергей Собянин утвердил план по замене лифтов в московских многоквартирных домах в 2025 году, сообщается на сайте градоначальника. Речь идет о замене 4,2 тыс. лифтов (всего в 22 тыс. жилых строений в Москве смонтировано 117 тыс. подъемников).

В столичной мэрии напомнили, что в 2010 году у 17% городских лифтов был превышен ресурс эксплуатации, однако в 2011 году правительство Москвы приняло программу по замене лифтового оборудования в жилом фонде. С 2015 года эта программа стала частью региональной программы капремонта многоквартирных домов. В столичной мэрии уточнили, что с 2011 года в жилье было установлено 49,2 тыс. новых подъемников (42% от общего числа в Москве).

Вплоть до 2034 года власти планируют заменить еще почти 51 тыс. лифтов. С этой целью в прошлом году Фонд капремонта Москвы заключил офсетные контракты с Карачаровским механическим и Щербинским лифтостроительным заводами — на поставку в течение десяти лет 45 тыс. подъемников с TFT-дисплеями и износостойкой кабиной. Для заключения подобных контрактов потребовались поправки к Жилищному кодексу РФ. Они были приняты Госдумой в 2023 году и позволили региональным операторам капремонта централизованно закупать оборудование и материалы для проведения работ, а также заключать долгосрочные контракты со встречными инвестиционными обязательствами поставщика по локализации производства на территории субъекта федерации.

О тендерах на благоустройство улиц Москвы — в материале «Ъ».

Иван Тяжлов