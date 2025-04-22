Минобороны: в воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы

Из-за возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, сообщило Минобороны. Предварительно, пострадавших нет, причина — нарушение требований безопасности. Ранее о взрыве в Киржачском районе региона сообщил губернатор Александр Авдеев.

Военное ведомство пообещало привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств произошедшего. Комиссию возглавит замглавы Минобороны Андрей Булыга.

Как сообщил владимирский телеканал «Зебра ТВ», взрыв около Барсово произошел около 15:30 мск. Примерно через час господин Авдеев без подробностей сообщил об одном взрыве и работе ответственных служб.

На территории Киржачского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново проводится эвакуация. Жителей доставляют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь.