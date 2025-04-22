У Google отключают поиск

Власти США официально потребовали разделить Google и заставить компанию продать браузер Chrome. В Минюсте заявили, что это самый разумный способ устранить проблему монополии компании на рынке поиска. Летом 2024-го ее доминирующее положение подтвердил федеральный суд. Теперь судья рассмотрит новые требования американского правительства. Chrome — самый популярный браузер в мире, и он играет ключевую роль в рекламном бизнесе корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Bloomberg называл требования Минюста самой жесткой атакой на бигтех-компанию за 26 лет. В 1998 году власти США пытались принудительно разделить Microsoft из-за того, что она предустанавливала свой браузер в Windows. Тогда дело закончилось мировым соглашением. О том, какими могут быть последствия претензий к Google, рассказал сооснователь AiAcademy Александр Горный: «Я не думаю, что это будет каким-то очень важным прецедентом. Не первая компания разделяется насильственно из-за позиции антимонопольщиков. Мне кажется, что все впоследствии сосредоточатся именно на Google, и корпорация много потеряет в деньгах. Chrome может стать независимой компанией или, например, частью Amazon. И трафик из Chrome, поисковой системы по умолчанию, которая работает через Google, перестанет быть бесплатным. Корпорация потеряет в качестве поиска, потому что браузер передает ему информацию о пользовательском поведении, и это помогает более качественно находить страницы. Этого, наверное, даже за деньги не сможет предоставить независимая компания.

При этом такой шаг вряд ли приведет к появлению настоящего конкурента Google в поиске. Покупка Chrome каким-нибудь игроком не поможет тому построить свою большую систему.

Между тем от такого решения потенциально немножко выиграет Microsoft со своим Bing: его доля чуть подрастет, но не радикально. Наверное, выиграет и бизнес-сообщество целиком. Google не будет настолько доминирующим и не сможет настолько выкручивать руки партнерам. Так что если не думать о переживаниях акционеров корпорации, то это, конечно, позитивное решение. Монополия — это плохо, а Google, очевидно, ею является».

Ранее похожие требования предъявили к компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Федеральная торговая комиссия хочет, чтобы корпорация продала свои мессенджер и соцсеть. Публично новая американская администрация поддерживает бигтех-компании, но в реальности власти сохраняют жесткую линию в отношении интернет-гигантов, заметила адвокат, партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова: «В документах, которые представили Google, раскрыты свежие финансовые показатели: больше 50% дохода корпорации по-прежнему формирует Google Search.

Так что складывается уникальная ситуация: Министерство юстиции продолжает настаивать на разделении, несмотря на то, что Google показывает, что де-факто это даже не разделение бизнеса, а его уничтожение.

Это, собственно, ключевая позиция компании, которая заявляет о том, что мера, предложенная ведомством, носит политический, а не юридический характер. При этом на прошлой неделе начались слушания по делу в отношении Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), причем оно очень давнее и касается приобретения соцсети и мессенджера. Но иски уже предъявлены. Это же происходит и в отношении Amazon. Конечно, интересно, как будут развиваться события, потому что здесь есть некое политическое противоречие. С одной стороны, мы видим заявление администрации Трампа о том, что сотни миллиардов будут инвестировать в искусственный интеллект, и де-факто понимаем, что это значит поддерживать бигтех-компании. Но при этом параллельно начались активные слушания по делам против этих же игроков. Если, конечно, дойдет до того, что им выдадут какие-нибудь структурные предписания, то тогда действительно останется супербигтех-игрок на рынке, который пока что не задет никакими исками и никакими претензиями и подписывает соглашения о миллиардных инвестициях. Речь про OpenAI».

Минюст США также допускает, что будет добиваться продажи операционной системы Andriod. Представители Google заявили, что власти продвигают «радикальную программу, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов». В компании добавили, что решение может нанести ущерб потребителям, разработчикам и технологическому лидерству Соединенных Штатов.

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Илья Сизов