Людмила Бабушкина призвала возобновить работу группы по памятнику Ленину в Ревде

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина («Единая Россия»; ЕР) призвала главу комитета регионального парламента по социальной политике Вячеслава Погудина (ЕР) возобновить работу рабочей группы по вопросу о месте установки памятника Владимиру Ленину в Ревде. Соответствующее решение спикер приняла после выступления руководителя фракции КПРФ Александра Ивачева, который обвинил мэра Татьяну Клепикову и администрацию муниципалитета в «неуважении к депутатам и областному парламенту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Людмила Бабушкина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пытаемся выяснить планы Татьяны Клепиковой и администрации Ревды, но они не отвечают на официальный запрос от депутатов заксобрания. Составлено два административных протокола, есть предписание прокуратуры, сегодня в Ревдинском городском суде состоялось заседание, на котором был вынесен штраф администрации города за неисполнение закона о статусе депутата заксобрания»,— пояснил коммунист.

Господин Ивачев добавил, что в преддверии досрочных выборов депутатов думы Ревды в городе «изрисовали краской огромное количество домов и автомобилей», призывая горожан голосовать за КПРФ. «Занимаются вандализмом, вызывая ненависть у населения к коммунистам. Адольф Гитлер поджигал Рейхстаг с такими же целями, я очень надеюсь, что в Ревде до поджогов не дойдет»,— сказал депутат и призвал рабочую группу принять «конкретное решение по ситуации в городе, предложить выход из этого положения».

Депутат от ЕР Алексей Свалов предложил коммунистам «успокоиться, выдохнуть и не истерить». «Мы состояли в группе, проехали, никакой инициативы по дальнейшей работе в рабочей группы от вас (КПРФ.— "Ъ-Урал") не исходило. На мое предложение проехать и посмотреть близлежащие города никто не ответил»,— пояснил он.

Монумент Владимиру Ленину убрали с площади Победы в Ревде 8 августа в рамках благоустройства. Городские власти предложили перенести его, чтобы объединить площадь и парк Победы, а вместо памятника установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб. Мэрия запустила опрос, по итогам которого за перенос монумента и проведение благоустройства проголосовали 1815 человек, 1082 жителя поддержали вариант вернуть памятник на прежнее место. КПРФ не признала результаты опроса и призвала власти установить памятник на центральной площади.

Дума Ревды объявила о самороспуске в связи с необходимостью ее «обновления» в феврале. Причиной послужил конфликт между депутатами от ЕР, КПРФ «Справедливой России — Патриоты — За правду» и местной администрацией. На досрочные выборы депутатов думы, которые состоятся 18 мая, заявились 90 кандидатов, включая 17 из 20 экс-депутатов прошлого созыва. Начальник ГУ МВД по области Александр Мешков пообещал Александру Ивачеву увеличить количество полицейских в Ревде «для обеспечения охраны общественного порядка» до завершения досрочных выборов.

Василий Алексеев