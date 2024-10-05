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Жители Ревды одобрили установку фонтана вместо памятника Ленину в центре города

В Ревде (Свердловская область) завершилось голосование среди жителей по вопросу переноса памятника Владимиру Ленину после его реконструкции, сообщили в пресс-службе мэрии. За перенос монумента вождю в Ленинский сквер и проведение комплексного благоустройства с установкой фонтана на площади Победы проголосовали 1815 человек (62,7% от общего числа участников опроса), 1082 жителя (37,3%) поддержали вариант вернуть памятник на площадь Победы и оставить ее в существующем виде.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Администрация благодарит жителей за участие в опросе. Решение о месте установки памятника Владимиру Ленину на сегодняшний день не принято»,— написали в мэрии.

Голосование проходило 27 сентября по 4 октября на портале «Госуслуги», в нем могли принять участие жители городского округа старше 14 лет. В мэрии подчеркнули, что с инициативой благоустройства центральной площади выступили местные предприниматели, которые предложили архитектурно объединить площадь и парк Победы, где в композиции присутствует фонтан. Общая сумма внебюджетных средств составляет порядка 130 млн. руб. «Для реализации этого проекта памятник Владимиру Ленину необходимо перенести. В ином варианте после завершения ремонта памятника он возвращается на площадь Победы без установки фонтана»,— пояснили в администрации.

Напомним, парк Победы был выбран жителями Ревды среди проектов благоустройства общественных пространств в 2018 году. Проектировщики не смогли соотнести памятник Владимиру Ленину и тему Великой Отечественной войны, которой будет посвящен новый вид площади и парка. Мэрия провела опрос среди жителей, по итогам которого более 2,7 тыс. человек проголосовали за реконструкцию парка с установкой фонтана вместо памятника вождю, 1,1 тыс. жителей муниципалитета поддержали реконструкцию с сохранением монумента.

В 2019 году свердловское отделение КПРФ планировало инициировать проведение местного референдума по памятнику Владимиру Ленину, однако депутаты думы Ревды большинством голосов отклонили запрос по его проведению. В августе 2024 года в свердловском обкоме КПРФ сообщили о планах вновь инициировать голосование по вопросу переноса монумента вождю. Представители партии выступили против переноса памятника и направили обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). В ходе проверки были выявлены нарушения при демонтаже монумента.

Василий Алексеев

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