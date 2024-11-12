Куйвашев предложил обсудить перенос памятника Ленину в Ревде в рабочей группе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил депутатам регионального заксобрания решить вопрос о месте установки памятника Владимиру Ленину в Ревде в рамках рабочей группы. Господин Куйвашев озвучил инициативу на заседании регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Коль есть вопрос, ответ будет промежуточный. Реставрировать надо, где устанавливать, прорабатывайте через рабочую группу и общение с населением, но меньшинство должно подчиниться большинству, этот принцип был в уставе ВЛКСМ, я помню»,— сказал он.

Евгений Куйвашев подчернил, что обсуждение депутатами областного заксобрания вопроса местного значения является «недопустимым». «Я дам поручение коллегам разобраться, вместе с тем нужно максимально широко исследовать, получить ответ от граждан, где мы хотим видеть этот памятник, должен он быть отреставрирован или оставить все как есть»,— добавил губернатор.

Председатель заксобрания области Людмила Бабушкина отметила, что на предыдущем заседании регионального парламента была создана соответствующая рабочая группа по обращению руководителя фракции КПРФ Александра Ивачева. «Пригасили коммунистов участвовать в этой рабочей группе, запросили все документы, какие были, Вячеслав Погудин возглавил эту рабочую группу»,— сказала она.

Напомним, памятник Ленину убрали 8 августа в рамках благоустройства. Ранее экспертиза определила, что его постамент находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. Городские власти предложили перенести памятник в Ленинский сквер, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы, а вместо вождя большевиков установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб. «Других конкретных предложений, подкрепленных финансовыми гарантиями, на сегодняшний день, нет»,— подчеркнули в мэрии.

В связи с этим администрация Ревды провела опрос в онлайн форме через портал Госуслуг, по итогам которого большинство проголосовавших жителей муниципалитета (1815 ) поддержали вариант переноса монумента вождю и установку на площади Победы фонтана. 1082 человек отдали голос за то, чтобы после реконструкции оставить все в существующем виде.

С проведением и результатами опроса не согласилась КПРФ. Первый секретарь свердловского обкома Александр Ивачев обратился с жалобами в прокуратуру. Полученный ответ он опубликовал в соцсетях. «Установлено, что проведение опроса в том виде и форме, как предложено администрацией Ревды, нарушает нормы действующего федерального законодательства, ущемляет права граждан Ревды на участие в решении вопросов местного значения, гарантируемые Конституцией»,— говорится в ответе прокуратуры.

По сведениям «Ъ-Урал», мэрия Ревды направила в прокуратуру ответ, в котором не согласилась с претензиями. Она указала на то, что портал Госуслуг разработан как платформа «обратной связи» между органами государственной власти и местного самоуправления и гражданами РФ. При выборе формы голосования администрация Ревды руководствовалась поручениями Минцифры России.

Подробнее о переносе памятника Владимиру Ленину в Ревде — в материале «Ъ-Урал» «Ленин не фонтан».

Василий Алексеев