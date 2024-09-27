Власти Ревды запустили голосование о переносе памятника Владимиру Ленину

Администрация Ревды (Свердловская область) запустила на портале «Госуслуги» опрос о переносе памятника Владимиру Ленину после его реконструкции. Жители городского округа старше 14 лет смогут проголосовать за один из двух вариантов: установить вместо монумента вождю на площади Победы фонтан или «вернуть памятник и оставить площадь в существующем виде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В мэрии подчеркнули, что с инициативой благоустройства центральной площади выступили местные предприниматели, которые предложили архитектурно объединить площадь и парк Победы, где в композиции присутствует фонтан. Общая сумма внебюджетных средств составляет порядка 130 млн. руб.

«Для реализации этого проекта памятник Владимиру Ленину необходимо перенести. В ином варианте после завершения ремонта памятника он возвращается на площадь Победы без установки фонтана»,— пояснили в администрации.

В мэрии отметили, что реализовать проект за счет средств местного бюджета «не представляется возможным. «Других конкретных предложений, подкрепленных финансовыми гарантиями на сегодняшний день, нет»,— добавили в сообщении.

Опрос пройдет с 27 сентября по 4 октября.

Напомним, парк Победы был выбран жителями Ревды среди проектов благоустройства общественных пространств в 2018 году. Проектировщики не смогли соотнести памятник Владимиру Ленину и тему Великой Отечественной войны, которой будет посвящен новый вид площади и парка. Мэрия провела опрос среди жителей, по итогам которого более 2,7 тыс. человек проголосовали за реконструкцию парка с установкой фонтана вместо памятника вождю, 1,1 тыс. жителей муниципалитета поддержали реконструкцию с сохранением монумента.

В 2019 году свердловское отделение КПРФ планировало инициировать проведение местного референдума по памятнику Владимиру Ленину, однако депутаты думы Ревды большинством голосов отклонили запрос по его проведению. В августе 2024 года в свердловском обкоме КПРФ сообщили о планах вновь инициировать голосование по вопросу переноса монумента вождю. Представители партии выступили против переноса памятника и направили обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). В ходе проверки были выявлены нарушения при демонтаже монумента.

Василий Алексеев