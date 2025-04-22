КХЛ признала судейскую ошибку в решающем матче серии «Автомобилист» — «Ак Барс»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала ошибку судейской бригады в седьмом матче серии первого раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Об этом сообщил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань)

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист» Матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань)

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

По словам господина Рябкова, судьи пропустили удаление за игру высоко поднятой клюшкой игрока «Ак Барса» Эрика О’Делла в первом овертайме против Алексея Бывальцева.

«С точки зрения ответа — да, ответ пришел. Ответ гласит то, что было пропущено удаление за удар высоко поднятой клюшкой Эрика О'Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме",— заявил Рябков.

Директор «Автомобилиста» отметил, что вопрос назначения судейских бригад является прерогативой лиги, и клуб в это не вмешивается.

Напомним, ХК «Автомобилист» проиграл в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу», забив решающую шайбу «автоголом». На следующий день клуб заявил, что подал жалобу в дисциплинарный комитет КХЛ на работу судей. КХЛ со своей стороны вынесла решение оштрафовать клуб за оскорбительное поведение болельщиков

Полина Щуцкая