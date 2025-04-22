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Коммерсантъ FM
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Южная Корея прибавляет обороты

в части поставок автомобилей в Россию

Ввоз автомобилей из Южной Кореи в Россию в марте вырос более чем на 60%. Это позволило России занять 12-е место в структуре корейского экспорта машин. Больше всего страна продает в США, следом идут Канада и Австралия. В топ рынков сбыта входят также Киргизия и Казахстан, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую таможенную службу. Может ли Россия рассчитывать на дальнейшее увеличение поставок таких автомобилей? И какие машины оттуда можно привезти? Об этом — Владислав Викторов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным аналитического агентства «Автостат», за первый весенний месяц 2025 года россияне купили на 45% меньше новых легковых автомобилей, чем в марте 2024-го. Продажи машин с пробегом за тот же период упали на 10%. На этом фоне рост импорта из Кореи более чем на 60% выглядит впечатляюще. Этот рынок один из немногих, на котором практически без препятствий можно купить подержанный автомобиль высокого качества по приемлемой цене, если везти его под заказ с льготным утильсбором для физических лиц, пояснил автоэксперт Олег Мосеев: «В Корее очень жесткие наказания за скручивание пробега и законодательство с точки зрения информации по авто. Поэтому, покупая там машины, в значительной степени мы верим, что они соответствуют тому, что заявлено. Кроме того, в стране в целом бережно относятся к автомобилям, поэтому оттуда поток определенный есть. Импорт из Кореи не носит характера десятки тысяч машин, поэтому любое отклонение приводит к каким-то значимым в процентах величинам».

У каких автоконцернов еще остаются шансы восстановить бизнес в России

Чаще всего россияне интересуются премиальными европейскими брендами, которые ушли из России, и корейскими марками, говорят эксперты по автоподбору. Причем скорость, с которой выкупаются подержанные автомобили, даже возмущает местных жителей, констатирует автоблогер Кирилл Чернов: «Кроме популярных Kia, Hyundai и Audi, BMW, в общем-то, никто ничего из Кореи не везет. Либо конечная цена будет неинтересной, либо надежность окажется под вопросом.

Года два как минимум очень остро стоит проблема, что все интересные предложения в этом сегменте выгребаются покупателями из России. Это не очень-то нравится местным жителям, потому что на те же BMW или Kia K5 цены взлетели очень сильно».

Любовь к южнокорейским авто заставляет россиян регулярно «возвращать» ушедшие с отечественного рынка марки, ориентируясь на различные косвенные признаки. Так, СМИ сообщали, что Роспатент одобрил с начала года минимум шесть товарных знаков для компании Kia. Теперь она может проектировать заводы в России, а также продавать в стране не только машины, но и технические жидкости под своим брендом. Ранее СМИ сообщали, что Kia еще и включила РФ в свой план продаж до 2030 года. Хотя официально концерн это так и не подтвердил. Но как минимум власти Южной Кореи стали лояльнее относиться к покупателям из России, и это хороший сигнал, считает владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

Почему все сложнее купить б/у авто с пробегом до 150 тыс. км

«Где-то уже полгода формируется достаточно стабильный рынок поставки, который обеспечивает нас как новыми, так и подержанными автомобилями. Страна в основном специализировались на ввозе машин с пробегом: южнокорейские автомобили доступнее по цене, и они находятся в долларовой зоне. Мы сейчас наблюдаем также рост поставок новых европейских моделей. Можно сказать, что Сеул уже перестал соблюдать санкционные ограничения против России».

Иномарки подкатывают к Приморью

Среди причин роста импорта авто из Кореи эксперты называют старт продаж в марте автомобилей бывшего бренда SsangYong. Автопроизводитель вернулся после банкротства под новым названием KGM, и на данный момент это единственная южнокорейская марка, которая официально поставляет машины в Россию.

Юлия Савина

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