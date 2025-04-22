Южная Корея прибавляет обороты

Ввоз автомобилей из Южной Кореи в Россию в марте вырос более чем на 60%. Это позволило России занять 12-е место в структуре корейского экспорта машин. Больше всего страна продает в США, следом идут Канада и Австралия. В топ рынков сбыта входят также Киргизия и Казахстан, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую таможенную службу. Может ли Россия рассчитывать на дальнейшее увеличение поставок таких автомобилей? И какие машины оттуда можно привезти? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным аналитического агентства «Автостат», за первый весенний месяц 2025 года россияне купили на 45% меньше новых легковых автомобилей, чем в марте 2024-го. Продажи машин с пробегом за тот же период упали на 10%. На этом фоне рост импорта из Кореи более чем на 60% выглядит впечатляюще. Этот рынок один из немногих, на котором практически без препятствий можно купить подержанный автомобиль высокого качества по приемлемой цене, если везти его под заказ с льготным утильсбором для физических лиц, пояснил автоэксперт Олег Мосеев: «В Корее очень жесткие наказания за скручивание пробега и законодательство с точки зрения информации по авто. Поэтому, покупая там машины, в значительной степени мы верим, что они соответствуют тому, что заявлено. Кроме того, в стране в целом бережно относятся к автомобилям, поэтому оттуда поток определенный есть. Импорт из Кореи не носит характера десятки тысяч машин, поэтому любое отклонение приводит к каким-то значимым в процентах величинам».

Чаще всего россияне интересуются премиальными европейскими брендами, которые ушли из России, и корейскими марками, говорят эксперты по автоподбору. Причем скорость, с которой выкупаются подержанные автомобили, даже возмущает местных жителей, констатирует автоблогер Кирилл Чернов: «Кроме популярных Kia, Hyundai и Audi, BMW, в общем-то, никто ничего из Кореи не везет. Либо конечная цена будет неинтересной, либо надежность окажется под вопросом.

Года два как минимум очень остро стоит проблема, что все интересные предложения в этом сегменте выгребаются покупателями из России. Это не очень-то нравится местным жителям, потому что на те же BMW или Kia K5 цены взлетели очень сильно».

Любовь к южнокорейским авто заставляет россиян регулярно «возвращать» ушедшие с отечественного рынка марки, ориентируясь на различные косвенные признаки. Так, СМИ сообщали, что Роспатент одобрил с начала года минимум шесть товарных знаков для компании Kia. Теперь она может проектировать заводы в России, а также продавать в стране не только машины, но и технические жидкости под своим брендом. Ранее СМИ сообщали, что Kia еще и включила РФ в свой план продаж до 2030 года. Хотя официально концерн это так и не подтвердил. Но как минимум власти Южной Кореи стали лояльнее относиться к покупателям из России, и это хороший сигнал, считает владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Где-то уже полгода формируется достаточно стабильный рынок поставки, который обеспечивает нас как новыми, так и подержанными автомобилями. Страна в основном специализировались на ввозе машин с пробегом: южнокорейские автомобили доступнее по цене, и они находятся в долларовой зоне. Мы сейчас наблюдаем также рост поставок новых европейских моделей. Можно сказать, что Сеул уже перестал соблюдать санкционные ограничения против России».

Среди причин роста импорта авто из Кореи эксперты называют старт продаж в марте автомобилей бывшего бренда SsangYong. Автопроизводитель вернулся после банкротства под новым названием KGM, и на данный момент это единственная южнокорейская марка, которая официально поставляет машины в Россию.

Юлия Савина