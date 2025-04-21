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В Ватикане прошла молитва о папе Франциске

На площади Святого Петра в Ватикане прошла молитва о новопреставленном папе римском Франциске, передает «РИА Новости». Богослужение возглавил архипресвитер базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти.

На площадь перед собором пришли несколько тысяч верующих. Мауро Гамбетти во время богослужения напомнил о призывах папы Франциска не забывать молиться за него.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля от инсульта и последовавшей остановки сердца. Прощание с понтификом пройдет в среду, 23 апреля. Похоронят его в период с пятницы по воскресенье. Точную дату определят кардиналы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».

Фотогалерея

Папа римский Франциск и его свершения

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Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат&lt;br> На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

Фото: Reuters / Tony Gentile

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

Фото: AP / Vincent Kessler, Pool

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

Фото: AP / L''Osservatore Romano

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

Фото: AP / Osservatore Romano, Pool

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

Фото: Gregorio Borgia / Pool / AP

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

Фото: Reuters / Ettore Ferrari

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

Фото: Reuters / Max Rossi

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Будущий понтифик Хорхе Марио Бергольо (слева) с братом Оскаром. Дети из семьи итальянских эмигрантов выросли в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Фото: Getty Images

Хорхе Марио Бергольо, получив светское образование химика-технолога, поступил в семинарию. Закончив ее, в 1958 году вступил в иезуитский монашеский орден. В 1969 году был рукоположен в священники. В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса. В 2001 году возведен в кардиналы

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Епископ Хорхе Марио Бергольо (в центре) и отец Хосе Мария де Паола (справа), известный как «отец Пепе», посещают трущобы в Буэнос-Айресе. 1998 год

Фото: Parroquia Virgen de Caacupe / Reuters

Официально папа римский Франциск был избран 13 марта 2013 года. Он тут же заявил, что его новая резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат
На фото: первое появление папы на балконе собора Святого Петра после избрания

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одним из главных символов папской власти, который вручается на церемонии интронизации, является «перстень рыбака». Папа римский Франциск в целях экономии попросил изготовить его для себя не из золота, как обычно, а из серебра

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

В преддверии церемонии интронизации понтифик призвал свою паству из числа аргентинских католиков не приезжать в Рим, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность

Фото: AP / Andrew Medichini

В 2001 году, в Страстную неделю, будущий папа Хорхе Марио Бергольо посетил хоспис для больных СПИДом, где омыл и поцеловал ноги 12 пациентам

Фото: Reuters / Enrique Garcia Medina

Папа Франциск обнимает больного на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год

Фото: EPA / Claudio Peri

23 марта 2013 года состоялось уникальное в истории католичества событие: встреча двух понтификов — новоизбранного Франциска (слева) и почетного папы Бенедикта XVI

Фото: Reuters

Папа Франциск благословляет ребенка во время визита в интернат для детей-инвалидов в Ассизи. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Толпа верующих на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, где папа Франциск выступил перед верующими в рамках празднования Всемирного дня молодежи. Июль 2013 года

Фото: Reuters / Sergio Moraes

Проповедующий строгость и обдуманность трат понтифик отказался от положенного ему лимузина, выбрав более экономичный автомобиль

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Папа Франциск — футбольный болельщик команды «Сан-Лоренсо». А с 12 марта 2008 года он является активным членом клуба и даже участвовал в богослужении, посвященном 100-летию со дня основания футбольной команды

Фото: San Lorenzo soccer club / Reuters

Папа римский Франциск смотрит на Менору, подаренную премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (в центре) во время визита последнего в Ватикан. 2013 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Папа Франциск на встрече с детьми и волонтерами в Ватикане, 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

В декабре 2013 года папа римский Франциск стал «Человеком года» по версии журнала Time

Фото: Time

В одном из интервью папа римский Франциск I признался, что часто позволяет себе вздремнуть во время вечерних молитв

Фото: AP / Alessandra Tarantino

Итальянский художник Дарио Гамбарин, получивший известность благодаря работам в стиле лэнд-арт, изобразил Папу Франциска на одном из пшеничных полей Вероны (Италия). Сентябрь 2013 года

Фото: Reuters / Stringer

Папа Франциск с ребенком, одетым в костюм понтифика, на площади Святого Петра в Ватикане, февраль 2014 года. Костюмированный карнавал, известный как Марди Гра, проводится ежегодно перед началом Великого поста

Фото: AP / L''Osservatore Romano

Папа Франциск с детьми выпускает голубей во время молитвы. 2014 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Одна из традиционных общих аудиенций папы римского на площади Святого Петра в Ватикане. Мероприятие проходит в утренние часы каждую среду и обычно собирает до 50 тыс. человек

Фото: Reuters / Max Rossi

Папа римский Франциск канонизировал около 900 человек. Например, новыми святыми стали его предшественники Иоанн XXIII, Иоанн Павел II и Павел VI

Фото: Reuters / Max Rossi

The Guardian (Лондон, Великобритания): «Избрание латиноамериканского иезуита было немыслимо еще 30 лет назад. Выбор Бергольо свидетельствует о решительном смещении центра тяжести церкви от Европы к континенту, где живет большинство католиков и где вызовы, стоящие перед церковью, значительно отличаются от европейских»

Фото: EPA / L'Osservatore Romano

Папа Франциск благословляет верующих на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции. 2013 год

Фото: AP / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск в октябре 2013 года решил продать свой мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide на благотворительных торгах лондонского дома «Бонэмс». Мотоцикл понтифику подарили к 110-летию известной марки мотоциклов. Модель с объемом двигателя 1,585 литра и автографом папы на бензобаке ушла на аукционе за рекордную сумму €241,5 тыс.

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Франциск с ягненком на плечах во время посещения прихода Сант-Альфонсо-Мария-де-Лигуори в Риме

Фото: L'Osservatore Romano

Папа Римский о борьбе с абортами: «Это битва против атак на человеческую жизнь, против распространения культуры смерти. Эта битва, конечно, требует самопожертвования… Мы не можем на стороне поддерживать культуру жизни, если мы не пускаем наши корни в Иисусе Христе, если мы не соединены с ним так, как соединена виноградная лоза со своим стволом…»

Фото: Reuters / Tony Gentile

Папа римский Франциск в эфире канала CNN признался, что в молодости работал вышибалой в одном из ночных клубов Аргентины. Он также рассказал, что подрабатывал уборщиком и проводил эксперименты в химической лаборатории

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

Порыв ветра развевает мантию папы Франциска во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2014 год

Фото: AP / Alessandra Tarantino

В июле 2016 года папа Франциск упал во время богослужения в польском Ченстохове. Свое падение он объяснил тем, что засмотрелся на образ Мадонны. Ранее папа римский Франциск заявлял о своей возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI в 2013 году — нормальная практика

Фото: Reuters / Stringer

Папа римский Франциск заявляет, что не отрицает теорию Дарвина: «Эволюция в природе не противоречит теории сотворения мира, поскольку для эволюции необходимы живые существа, которые будут развиваться»

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В ноябре 2014 года в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге папа заявил, что Европа больна одиночеством. По мнению понтифика, кроме пожилых людей от одиночества страдают и молодые, и люди, которые не смогли реализовать свои планы. Сама Европа «состарилась», заключил понтифик

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В декабре 2014 года во время рождественского послания папа римский подверг резкой критике епископов, кардиналов и священников. Он заявил, что Курия — главный административный орган Святого престола — страдает от 15 «недугов», и выразил надежду, что в новом году их удастся излечить. Среди них папа Франциск назвал лицемерие, карьеризм и каменное сердце. «Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, — это больной орган», — заявил папа Франциск

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В январе 2015 года папа римский посетил Манилу (Филиппины), где мессу с его участием посетило свыше 6 млн человек. Мероприятие стало рекордным не только для страны с 80 млн католиков, но и для всего мира

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12 февраля 2016 года в Гаване (Куба) папа Франциск встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча такого уровня стала первой за всю историю двух церквей

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В 2018 году понтифик занял шестое место среди самых влиятельных людей мира в рейтинге журнала Forbes

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Папа Франциск слушает исповедь в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в паломническом городе Ассизи (Италия)

Фото: Reuters / Remo Casilli

Франциск ежедневно начинает свой день в 4:45 утра. По словам папы, он часто произносит «Молитву хорошего настроения». «Чувство юмора — это то благо, которое я прошу у Бога», — признался понтифик. Еще один секрет папы — крепкий здоровый сон. Спит Франциск по шесть часов, но зато «как убитый»

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

В марте 2020 года, в разгар пандемии, папа Франциск прочитал еженедельную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане. Мероприятие, во время которого на площади Святого Петра обычно собирается до 40 тыс. человек, впервые транслировалось через интернет

Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

13 марта 2023 года понтифик записал свой первый подкаст Popecast в честь 10-летия избрания на папский престол

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В феврале 2023 года понтифик совершил шестидневный пастырский визит в Африку, где проживает самая быстрорастущая католическая община. Находясь в Судане он обратился к сторонам конфликта с призывом прекратить рознь и вражду

Фото: Gregorio Borgia / AP

В декабре 2022 года стало известно, что папа римский Франциск подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения здоровья. Ранее он заявлял, что готов в любой момент оставить апостольский престол: «Это не катастрофа, папу римского можно поменять, нет проблем!»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава католической церкви регулярно выступал с заявлениями по поводу конфликта на Украине. В 2022-2024 годах Ватикан неоднократно заявлял о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Франциск в окружении монахинь в день еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане, февраль 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Женщина молится возле статуи папы Иоанна Павла II в больнице Джемелли в Риме, куда папа Франциск поступил на лечение в феврале 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Франциск впервые появился на публике перед выпиской из больницы Джемелли в Риме, Италия, 23 марта 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Handout / Reuters

Папа Франциск в окружении верующих на площади Святого Петра в Ватикане, 6 апреля 2025 года

Фото: Vatican Media / ­Francesco Sforza / Handout / Reuters

Папа Франциск во время мессы Вербного воскресенья на площади Святого Петра в Ватикане, 13 апреля 2025 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

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