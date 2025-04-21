В Ватикане прошла молитва о папе Франциске

На площади Святого Петра в Ватикане прошла молитва о новопреставленном папе римском Франциске, передает «РИА Новости». Богослужение возглавил архипресвитер базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти.

На площадь перед собором пришли несколько тысяч верующих. Мауро Гамбетти во время богослужения напомнил о призывах папы Франциска не забывать молиться за него.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля от инсульта и последовавшей остановки сердца. Прощание с понтификом пройдет в среду, 23 апреля. Похоронят его в период с пятницы по воскресенье. Точную дату определят кардиналы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».