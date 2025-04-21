Путин поручил рассмотреть создание суперкомпьютерного центра

Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля. В числе поручений — рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра. Уточняется, что надо предусмотреть доступ к его мощностям для российских исследователей. Доклад по этому вопросу надо представить до 15 июля, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство планировало с 2025 года начать выдавать компаниям гранты на использование мощностей суперкомпьютеров. В Минцифры говорили, что меры необходимы для загрузки существующих кластеров «Сбера» и «Яндекса» и снижения рисков компаний, занимающихся разработками. Как объяснял источник «Ъ», близкий к правительству, гранты на аренду вычислительных мощностей планируется предоставлять компаниям, которые внедряют «передовые решения».

Подробности — в материале «Ъ» «На суперкомпьютеры загружают спрос».