Индикаторы

Распродажа не подтвердилась

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

В начале апреля доходность десятилетних гособлигаций США подскочила примерно на 50 базисных пунктов, а показатель для 30-летних бумаг на короткое время превышал 5% годовых впервые с 2023 года. По рынку прокатился слух о распродаже американских долговых бумаг крупнейшим их держателем — Японией, которая обладает пакетом на $1,079 трлн (на втором месте — Китай с показателем $760,8 млрд, на третьем — Великобритания, $740,2 млрд).

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Рынки успокоил японский министр финансов Кацунобу Като, заявив, что его страна не собирается продавать гособлигации из-за политики Трампа и ведет переговоры о торговом соглашении.

О торговой политике США читайте статью «Меркантилизм, абсолютизм и танатология глобализации».

Нефть пробила дно

После введения США пошлин для всего мира нефть на рынках стала резко дешеветь. И 6 апреля цена североморской Brent опустилась ниже $64 за баррель — впервые с 26 апреля 2021 года. А еще через день достигла $61. Позднее, после объявления Трампа о моратории на применение заградительных тарифов, произошел отскок. Но выше $67 цена не поднялась, хотя в январе торговалась и по $81 за баррель.

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Для России новость не радостная, учитывая, что бюджет 2025 года сверстан с прогнозной ценой Urals выше $67, а Urals обычно дешевле Brent.

О влиянии нефтяных цен на экономику России читайте в статье «Трудная жизнь нефтерубля».

Сила рубля

С начала года доллар подешевел к рублю на 26% — с 111 руб. в начале января до 82 руб. в середине апреля. По мнению аналитиков, рубль поддерживают стабильный геополитический фон, высокое предложение валюты со стороны экспортеров и низкий спрос на нее у импортеров.

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В случае прогресса в переговорах России и США по украинскому конфликту прогнозируют курс доллара в диапазоне 70–80 руб./$.

Как укрепление рубля отражается на доходности ценных бумаг на бирже, читайте в статье «Время золота».

Штрафы растут

За пять лет объем штрафов, взимаемых с российских автомобилистов, вырос на 66%, до 176,3 млрд руб. Только в прошлом году за нарушение правил дорожного движения было возбуждено более 255 млн административных дел.

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При этом за те же пять лет, по статистике, на 20% уменьшилось число регистрируемых ГИБДД аварий и на 15% — число погибших на дорогах людей. В этом году объем штрафов наверняка побьет очередной рекорд, учитывая, что их размер для автомобилистов с 1 января значительно вырос.

Как растут штрафы и как они влияют на аварийность, читайте статью «Деньги на дорогах».