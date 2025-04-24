Время золота

Минувший месяц оказался удачным лишь для немногих финансовых инструментов. Впервые с начала года лидирующие позиции по доходности заняло золото и «золотые» паевые инвестиционные фонды. С большим отрывом от них — рублевые депозиты и фонды денежного рынка. Аутсайдерами рейтинга доходности «Денег» стали акции российских компаний, ориентированные на них ПИФы, а также фонды рублевых облигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Золото

Впервые в этом году лучшей инвестицией по итогам месяца стало золото. По оценке «Денег», покупка благородного металла за месяц, завершившийся 11 апреля, принесла 8,6% дохода. Тем самым были компенсированы потери предыдущих трех месяцев, когда инвестиции в металл были убыточными.

Высокой доходностью вложения в золото обязаны росту его цены на мировом рынке. На протяжении почти всего месяца цена металла обновляла исторический максимум и 11 апреля, по данным Investing.com, впервые в истории превысила уровень $3200 за тройскую унцию, достигнув $3236,2. Это почти на 12% выше значения начала отчетного периода. Для российских инвесторов эффект от роста мировых цен был смягчен снижением курса доллара в России почти на 2,8%.

Стремительному взлету «золотых» котировок способствовало резкое ужесточение торговой политики США. Если в феврале—марте Дональд Трамп вводил только точечные пошлины, либо грозил ими в случае ответных мер, то в начале апреля он объявил о введении тарифов на импорт более 180 иностранных контрагентов. Хотя спустя неделю Трамп и объявил о моратории на действие тарифов для большинства стран, но пошел на дальнейшую эскалацию с крупнейшим своим торговым партнером — Китаем. Тарифы в отношении китайских товаров были подняты до 145% против 125% в отношении американских товаров со стороны Пекина. В таких условиях инвесторы заговорили о перспективе рецессии мировой экономики, традиционной защитой от которой выступают вложения в золото.

Росту доходности золота способствовал и технический фактор. По словам портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, пробитие потолка в $3 тыс. стало своеобразной пусковой кнопкой, которая активировала новые покупки, открылись позиции CTA (Call to Action — размер позиции актива зависит от его волатильности) и трендовые стратегии. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research, за месяц инвесторы вложили в «золотые» фонды $10,5 млрд, что на 7% выше рекорда, установленного месяцем ранее. «Спрос на металл усилился, квартальные цифры от World Gold Council показали самый мощный приток за три года. При этом основной спрос приходил не от ритейл-инвесторов, а от институционалов: фонды, суверенные структуры, страховые компании и центральные банки»,— отмечает госпожа Николаева.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, после стремительного удорожания с начала года золото выглядит довольно перегретым, и потому не стоит исключать коррекцию, особенно если опасения ужесточения торговой войны и в отношении других негативных событий начнут ослабевать. Вместе с тем аналитики ведущих мировых инвестбанков ждут дальнейшего роста цен и пересматривают свои прогнозы в сторону повышения. 14 апреля Goldman Sachs повысил прогноз на этот год до $3700 за унцию, а к середине 2026 года не исключил подъем до $4 тыс. Банк UBS повысил свой прогноз на конец года до $3500 за унцию.

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Вклады

В число самых доходных инструментов вернулись рублевые вклады, и это несмотря на то, что четвертый месяц происходит снижение ставок по вкладам. По данным Банка России, средняя максимальная ставка депозитов крупнейших банков по итогам первой декады апреля впервые за полугодие приблизилась к уровню 20%. За месяц она снизилась на 69 базисных пункта (б. п.) и на 164 б. п. с начала года. В таких условиях рублевый депозит принес своему держателю доход на уровне 1,7%, что на 72 б. п. хуже результата предшествующего месяца.

На рынке сложилась уникальная ситуация: вклады теряют привлекательность на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

В марте регулятор третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%, лишь немного смягчив риторику, не исключив удержания ставки на высоком уровне длительное время. Однако банкиры живут ожиданиями, что во втором полугодии ЦБ все-таки приступит к снижению ставки. «На рынке процентных свопов ставка годового контракта сейчас находится на уровне 20%. Рыночные прогнозы также предполагают снижение размера ключевой ставки во втором полугодии 2025 года. На этом фоне банки преимущественно сокращают доходность средне- и долгосрочных вкладов»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Сопоставимый с рублевыми вкладами доход принесли депозиты в евро, маржа которых за месяц составила почти 1,2%. При этом долларовый вклад обесценил сбережения в рублях на 2,7%. По итогам отчетного периода внебиржевой курс доллара снизился на 2,37 руб., до 83,25 руб./$. Курс евро за тот же период прибавил немногим более 1 руб., до 94,57 руб./€. Ослабление американской валюты связано с падением ее курса на мировом рынке. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) упал за месяц на 3,2% и впервые за два года опустился до 100 пунктов. «Опережающая динамика рубля была вызвана снижением размера геополитической премии в обменном курсе нацвалюты, а также крепкой позицией по счету текущих операций»,— уверен Владимир Евстифеев.

В ближайшие недели рубль продолжит укреплять позиции, полагают аналитики. При этом развитие ситуации во многом будет зависеть от прогресса в переговорах США и России. «Достижение договоренностей с США может открыть путь к смягчению или отмене внешних ограничений, что может привести к кратковременному укреплению рубля до 60–70 руб./$, тогда как срыв переговоров — вернуть курс доллара к 100–110 руб.»,— считает господин Евстифеев.

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ПИФы

В минувшем месяце доминирующая часть розничных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых) была убыточной для пайщиков. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, меньше трети крупнейших ПИФов (стоимость чистых активов каждого из которых превышает 500 млн руб.) смогли добиться прироста стоимости пая, по остальным произошло снижение. При этом не было ни одного фонда, который смог бы обеспечить инвесторам доход выше 5%. Месяцем ранее таковых было 31.

Лучшую динамику показали «золотые» фонды, которые на фоне подорожания благородного металла на мировом рынке обеспечили доход пайщикам в 4–4,5%. Немного улучшили показатели фонды денежного рынка, паи которых прибавили за месяц 1,5–1,9%. В отчетный период индекс RUSFAR (является одним из бенчмарков для этих инструментов) вырос с 21,07% до 21,48% годовых, опередив доходности депозитов. Сопоставимый с фондами денежного рынка доход принесли немногие фонды облигаций, ориентированные на бумаги с переменным купоном. Большая же часть таких ПИФов оказалась убыточной, паи таких фондов просели на 0,2–3%.

Худший результат продемонстрировали фонды акций. По данным Investfunds, паи таких ПИФов просели на 5,4–14%. В аутсайдерах оказались отраслевые фонды, ориентированные на добывающие компании. «Укрепление рубля и снижение нефтяных котировок оказали ключевое влияние на фонды сырьевых компаний»,— комментирует старший аналитик ТРИНФИКО Алина Караваева.

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Акции

Аутсайдером по доходности среди финансовых инструментов в минувшем месяце стали акции. Начало весны не предвещало ничего страшного для отечественного рынка, более того, оно было довольно оптимистичным. На фоне продолжения переговоров США и России индекс Московской биржи 19 марта поднялся до 3257,49 пункта, прибавив за месяц около 2%. Удержаться на достигнутом уровне не удалось, и в отсутствие прогресса в переговорах США и России рынок акций уверенно пошел вниз. В начале апреля ситуация обострилась на фоне общего снижения аппетита к риску из-за новых американских торговых тарифов. Как итог, индекс Московской биржи потерял за месяц более 9% своей стоимости и закрепился на уровне около 2830 пунктов.

На рынке сложилась редкая ситуация — стремительно теряли в цене все наиболее ликвидные ценные бумаги. Худшую динамику показали бумаги крупных сырьевых компаний. Так, акции «Газпрома», АЛРОСА и «Роснефти» потеряли в цене 19%, 16% и 13% соответственно. По словам аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова, «Роснефть» обязана результатом давлению обвального падения цен на нефть, а также сравнительно низкой текущей дивидендной доходности относительно сектора. «"Газпром" сильно перекупили на ожиданиях скорого перемирия в начале переговорного процесса как главного возможного бенефициара. Поэтому акции также вели себя хуже рынка»,— считает Иван Ефанов. В акциях АЛРОСА, по его мнению, инвесторы пытались «поймать дно», опираясь на индекс цен на алмазы, который падает несколько лет.

Меньше всего потеряли в цене акции Сбербанка, «Аэрофлота» и «Фосагро», цена которых снизилась на 4,7%, 3,3% и 2,8% соответственно. Акции госбанка, по наблюдениям Алины Караваевой, пользуются популярностью у розничных инвесторов, тем более что эмитент показывает сильные и устойчивые финансовые результаты. Акции «Аэрофлота» поддерживаются разговорами о возможном восстановлении полетов в США. «Акции авиаперевозчика являются одной из самых явных на текущий момент ставок на снятие санкций с российских компаний»,— считает госпожа Караваева. «Фосагро» также является бенефициаром смягчения геополитического фона. Ключевым драйвером стала Черноморская инициатива между Россией и США, которая предполагает снятие американских санкций с производителей удобрений. По оценкам самой компании, экспорт российских удобрений вырастет в полтора раза к 2030 году — с 42 млн тонн до 60 млн тонн.

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Иван Евишкин