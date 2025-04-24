Деньги на дорогах

С начала года в России существенно повышены штрафы за нарушение правил дорожного движения. Какие из нововведений особенно сильно ударят по кошельку водителей, разбирались «Деньги».

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Полицейский на велосипеде 8 километров гнался за автомобилем, который превысил разрешенный скоростной режим, разогнавшись до умопомрачительной скорости в 13 км/ч. С такой формулировкой 28 января 1896 года был выписан первый в истории автомобильный штраф в английском городе Паддок-Вуд. Штраф составил 1 шиллинг (примерно 1 тыс. руб. по сегодняшнему курсу). За минувшие 129 лет ситуация на дорогах с денежными наказаниями в мире серьезно изменилась.

В России, по официальным данным ГИБДД, только в прошлом году за нарушение правил дорожного движения (ПДД) было возбуждено более 255 млн административных дел и оформлено штрафов на общую сумму 176,3 млрд руб. Объем собираемых автомобильных штрафов в России устойчиво растет. По официальным данным ГИБДД, за последние пять лет он увеличился на 65% (с 106,5 млрд руб. по итогам 2019 года).

По данным аналитиков портала bip.ru, которые изучили данные о штрафах 14 млн водителей, чаще всего в прошлом году денежные наказания получали за превышение скорости на 20–40 км/ч (66,7%), на втором месте — езда без ремня безопасности или шлема (6,2%), далее в рейтинге идут несоблюдение предписаний дорожных знаков или требований разметки (6%), неоплата парковки (1,7%) и превышение скорости на 40–60 км/ч (1,6%).

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Средний размер денежного наказания для автомобилистов в прошлом году составил 510 руб., подсчитали специалисты МТС-банка, изучив данные о штрафах клиентов своей компании. Самый большой автомобильный штраф прошлого года, по их данным, составил 400 тыс. руб. и был выписан по статье «Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров».

В текущем году объем собираемых штрафов в России резко увеличится, уверены эксперты. По оценкам активистов движения «Синие ведерки», к концу 2025 года он может вырасти в полтора раза, превысив 250 млрд руб. Причина — серьезное увеличение размеров штрафов в этом году.

50 тысяч за парковку

С 1 января текущего года в России вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), по которой штрафы за самые распространенные нарушения за рулем увеличены в среднем в полтора раза.

Теперь наказания за самое маленькое превышение скорости (от 20 до 40 км/ч) обойдется в 750 руб. вместо прежних 500 руб. А за разгон на 40–60 км/ч выше установленных норм последует наказание от 1,5 тыс. до 2,25 тыс. руб. вместо прежнего максимального в 1–1,5 тыс. руб. Если же водитель превысил скорость на 80 км/ч, то ему выпишут наказание в 7,5 тыс. руб. вместо прежних 5 тыс. Кроме того, за непристегнутый ремень безопасности теперь полагается штраф 1,5 тыс. руб. вместо 1 тыс., то же самое за проезд на запрещающий сигнал светофора, за несоблюдение дорожной разметки наказание составит 750 руб. (вместо 500 руб.), за езду по обочине — 2,5 тыс. руб. (вместо 1,5 тыс. руб.), за поворот налево или разворот в неположенном месте штраф увеличился с 1–1,5 тыс. до 1,5–2,5 тыс. руб.

Плюсы новых дорожных штрафов Анализ статистики ГИБДД показывает, что ужесточение наказаний действительно положительно сказывается на количестве совершенных правонарушений, например, ужесточение наказания за «пьяную езду» в предыдущие годы привело к снижению количества таких нарушений на 18%. Введение более суровых санкций в 2025 году, вероятно, продолжит эту положительную динамику. Максимальный размер штрафа за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повысили до 300 тыс. руб. Данное нарушение, по данным ГИБДД, становится причиной каждого третьего смертельного ДТП в России. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов

Фото: Предоставелно компанией «Протектор» Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов

Фото: Предоставелно компанией «Протектор» Однако важно понимать, что одни лишь штрафы не решат проблему безопасности полностью. Для устойчивого эффекта необходимо сочетание карательных мер с улучшением дорожной инфраструктуры, расширением сети камер видеофиксации и повышением культуры вождения через образовательные программы. По прогнозам экспертов, комплекс этих мер может снизить смертность на дорогах еще на 5–10% в текущем году. Большинство автолюбителей незаслуженно считают, что система обжалования штрафов в России неэффективна. Хотя, например, в Европе, из-за неповоротливой бюрократической системы добиться справедливости практически невозможно, это единичные случаи, а в России вам достаточно зайти на «Госуслуги» и написать письмо в свободной форме, приложить фотографии, подтверждающие вашу правоту, и подождать 30 календарных дней — это установленный законодательством срок рассмотрения вашей жалобы. По данным ГИБДД, около 7% штрафов отменяются, что довольно много и свидетельствует о системных проблемах в работе автоматических систем фиксации нарушений. Для улучшения ситуации необходимо внедрить предварительную проверку штрафов, например, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Игорь Вахромов, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Протектор»

Больно ударит по карману выезд на встречную полосу — если раньше за это полагался штраф до 5 тыс. руб., то сейчас кошелек водителя в этом случае опустеет сразу на 7,5 тыс. (или, как и прежде, он будет лишен прав на срок от четырех месяцев до полугода). Кардинально увеличен штраф за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Первое наказание отсутствия страховки карается, как и прежде, в размере 800 руб., повторное же нарушение обойдется уже в 3–5 тыс. руб. А за то, что водитель не уступил дорогу скорой помощи, полиции или пожарной машине с включенным проблесковым маячком, теперь можно поплатиться суммой до 7,5 тыс. руб. (ранее штраф ограничивался 5 тыс. руб.).

Номинальное повышение размеров штрафов не единственный болезненный момент для водителей. В этом году изменен размер скидки за быструю оплату постановлений. Если раньше водитель получал дисконт в 50% за то, что оплатит штраф в течение 20 дней, то сейчас этот временной лаг увеличили до 30 дней, но скидку сократили до 25%. «Изначально создается ошибочное впечатление, что с 1 января 2025 года размер санкций за многие нарушения повысили на 50%, что для большинства автовладельцев уже является существенным, но с учетом снижения скидки в действительности штрафы выросли в 2,25 раза»,— считает Игорь Вахромов, юрист, управляющий партнер юридической компании «Протектор». По его словам, если раньше, например, за самое распространенное превышение скорости штраф с дисконтом обходился в 250 руб., то сейчас со скидкой эта сумма выросла уже до 562,5 руб.

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Что же касается самых серьезных нарушений, то существенно более высокая расплата ждет тех, кто сядет за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: вместо прежних 30 тыс. руб. придется заплатить 45 тыс. руб. с одновременным лишением прав на 1,5–2 года.

А самым значимым штрафом в нарушении ПДД остается нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, максимальный размер которого теперь повышен с 400 тыс. до 600 тыс. руб. (превышение габаритов более чем на 50 см). Правда, такую внушительную сумму придется заплатить юридическому лицу, физическому лицу за такое нарушение полагается штраф в 10 тыс. руб. или лишение прав до полугода.

Ряд неприятных сюрпризов автовладельцам приготовили региональные власти. Так, в Москве в текущем году цена санкций за выезд на полосу общественного транспорта повышена с 3 тыс. до 4,5 тыс. руб. Особенно болезненное наказание ждет тех, кто, передвигаясь на автомобиле, зарегистрированном на юридическое лицо, нарушит правила парковки. Штраф за это столичные власти взвинтили в десять раз, до 50 тыс. руб. Для сравнения: за такое же нарушение в Санкт-Петербурге полагается наказание в 3 тыс. руб., в Казани — 2,5 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 1,5 тыс. руб.

В неприятную ситуацию с таким штрафом недавно попал автомобильный журналист, радиоведущий Игорь Сирин, который, передвигаясь во время тест-драйва зарегистрированного на юридическое лицо автомобиля, остановился в дворовой территории, чтобы позвонить. Остановка длилась шесть минут, этого оказалось достаточно, чтобы нарушение зафиксировала камера и позже на автомобиль был выписан штраф на 50 тыс. руб. «В чем главный смысл штрафов? Ведь не в наполнении бюджета, а в предотвращении нарушений посредством возможного наказания,— возмутился господин Сирин.— Пьяный водитель за рулем карается суммой до 50 тыс. руб., и, я уверен, это многих останавливает. А тут банальная остановка на шесть минут, и без суда и следствия тебе выписывается аналогичное наказание. Что такого страшного может совершить стоящий на месте автомобиль? Кому он угрожает настолько, чтобы наказывать его, как пьяного за рулем?» Сейчас журналист пытается обжаловать штраф и ждет решения надзорных органов по такому чрезмерному, на его взгляд, наказанию.

Впрочем, есть в новых ставках штрафов и другие особенности. «Среди действующих штрафов спорным выглядит наказание за нечитаемые госномера (5 тыс. руб. по ст. 12.2 КоАП РФ), которое применяется даже в случаях, когда номер загрязнен непреднамеренно — например, из-за снега или грязи. Особенно несправедливым это является для дальних регионов, где более высокий процент дорог относится к проселочным и не обладает асфальтным покрытием»,— отмечает Игорь Вахромов. По словам юриста, наряду с этим относительно мягким остается штраф за несоблюдение дистанции (1,5 тыс. руб.). Хотя это нарушение, на взгляд эксперта, часто приводит к мелким ДТП и пробкам на дорогах, особенно в крупных городах, а иногда даже к массовым авариям. По мнению господина Вахромова, требует пересмотра система наказаний за опасное вождение, так называемые «шашки», дрифт и тому подобное: «Пока такие нарушения квалифицируются по смежным статьям с неадекватно низкими штрафами (от 500 до 1,5 тыс. руб.), что не соответствует степени их опасности, особенно с увеличением количества смертельных исходов, вызванных подобными нарушениями».

Штрафы и аварийность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дискуссии о том, повышают ли безопасность на дорогах ужесточения наказания за нарушения ПДД и насколько они справедливы для общества, идут давно. Сторонники закручивания гаек уверены, что при более высоких штрафах водитель будет более внимательно относиться к соблюдению правил. Противники же ужесточения санкций сетуют, что в России и так растут цены на автомобили, запчасти, обслуживание, страховки, топливо и дополнительное увеличение штрафов утяжеляет без того нелегкое финансовое бремя владельцев авто, являясь негативным социальным фактором.

В целом показатели аварийности на российских дорогах в последнее время снижаются. Если, по данным ГИБДД, в 2015 году в РФ произошло 184 тыс. ДТП, то по итогам прошлого года их количество снизилось на 28%, до 132 тыс. А число погибших за этот же срок снизилось на 37%, с 23,1 тыс. до 14,4 тыс. Последние несколько лет показатели аварийности стабилизировались: по итогам 2024 года число ДТП сократилось на 0,3%, смертных случаев — на 0,6%.

Минусы новых дорожных штрафов На мой взгляд, увеличение размера штрафов, конечно же, повлечет повышение водителями своей дисциплины на дороге, поскольку плата за ее нарушение существенно возрастет. Но, на мой взгляд, это скорее будет выражаться в том, что водители будут тщательно отслеживать местонахождение камер и стараться соблюдать правила перед ними. Вряд ли это существенно повлияет на статистику ДТП, поскольку ужесточение ответственности не повлияет на внимательность водителей, качество дорог и организацию дорожного движения. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров

Фото: Предоставлено «А.Лигал» Директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров

Фото: Предоставлено «А.Лигал» Впрочем, предыдущий размер штрафов был установлен федеральным законом от 23 июля 2013 года (№196-ФЗ), то есть 12 лет назад. Одной из причин роста штрафов в 2025 году является необходимость их актуализации с учетом инфляции. Юрий Александров, директор юридической компании «А.Лигал»

Размеры дорожных штрафов в последний раз существенно пересматривались в России только в 2013 году, и наблюдатели согласны, что пришло время их пересмотреть с учетом инфляции. «С увеличением штрафов безопасность движения должна вырасти по итогам 2025 года, ДТП могут снизиться примерно на 10–20%»,— прогнозирует Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Увеличение штрафов, на ее взгляд, может повысить уровень ответственности водителей: «Более высокие финансовые санкции за нарушения ПДД будут стимулировать соблюдать правила, в результате чего количество ДТП должно снизиться. А с учетом того, что доходы от уплаты штрафов идут в региональный бюджет, эти денежные средства могут быть направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и программы по повышению безопасности, что также положительно скажется на ситуации на дорогах».

«С ростом инфляции штрафы за нарушение ПДД начали утрачивать свою карательную функцию»,— соглашается Валерия Захарова, адвокат, партнер адвокатского бюро города Москвы МКП. Индексация же санкций, по ее мнению, повысит уровень правосознания водителей, осознания ими существенности последствий своих действий, чем значительно снизит количество нарушений.

«Инструмент увеличения штрафов является эффективным способом борьбы с нарушителями ПДД, однако использование исключительно карательных механизмов может быть менее действенным, нежели сочетание системы санкций с поощрениями,— считает Валерия Захарова.— Например, в случае отсутствия у водителя нарушений ПДД в течение одного года размер скидки в рамках льготного периода для уплаты штрафа мог бы составлять не 25%, а 50%».

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Участники автомобильного рынка убеждены, что борьба за повышение безопасности на дорогах должна быть комплексной. «Повышение штрафов само по себе не может быть эффективным инструментом, способствующим безопасности на дорогах. Необходимо, например, приступать к погружению молодежи в культуру вождения, как и в любую другую культуру, следует как можно раньше»,— полагает Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой автопрокат». Он напоминает, что в Советском Союзе были такие организации, как ДОСААФ, и научиться водить транспорт ребята могли в профильных учреждениях. В нынешних же коммерческих реалиях подрастающему поколению до шестнадцатилетнего возраста, по мнению господина Матвеева, негде приобщиться к культуре вождения: «В школьной программе нет ни уроков вождения, ни детального изучения ПДД. И это при том, что наш рынок переполнен в том числе такими транспортными средствами, как квадроцикл, мопед, мощный электросамокат, которые используют в основном не достигшие совершеннолетия».

Нарекания вызывает и несовершенство системы обжалования штрафов. «Сегодня обжаловать штраф сложно из-за бюрократии: процесс занимает до 30 дней, а доказать ошибку камеры без юриста почти невозможно»,— сетует Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto. По ее словам, 10–15% штрафов за непристегнутый ремень выписываются ошибочно — камеры путают тени или предметы в салоне с ремнем. Решением, на ее взгляд, могло бы быть внедрение мобильных приложений для автоматической подачи жалоб с загрузкой фото и видео. Искусственный интеллект мог бы предварительно фильтровать спорные случаи, сокращая нагрузку на сотрудников: «Личный опыт многих водителей показывает: даже при наличии доказательств шансы отменить штраф не превышают 30%, если нарушение зафиксировано камерой».

«Были реальные случаи, когда людям назначали штраф за разные мелкие нарушения по типу превышения скорости до 40 км/ч, хотя в момент правонарушения водитель или его автомобиль находились совершенно в другом месте, в соседнем регионе,— говорит Алена Яковлева, основатель и управляющий партнер компании "РосКо — Консалтинг и аудит".— К счастью, ошибки дорожных камер — веское основание для отмены постановления. На обжалование штрафа КоАП отводит ровно десять дней с момента, когда водитель получит копию постановления. Если штраф пришел с камеры, а водитель отказался от бумажных уведомлений, он рискует не заметить письмо на "Госуслугах" и пропустить срок. Но система обжалования штрафов работает не всегда корректно. Особенно в отдаленных регионах. Судиться из-за штрафа в 750–1500 руб. захочет далеко не каждый водитель. Хотелось бы, чтобы взаимодействие с ГИБДД было отлажено более эффективно и происходило полностью в дистанционной форме».

Алексей Грамматчиков