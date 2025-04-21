Главные новости к утру 21 апреля

Рост предложения хопперов-зерновозов, низкая экспортная квота на зерно и сезонный фактор привели к снижению стоимости железнодорожных перевозок зерна на 15–25% с учетом снижения цен на аренду вагонов на 40%.

Впервые с середины января доходность экспорта металлургического угля выросла в недельном сравнении по всем основным направлениям. Аналитики указывают на стечение обстоятельств: переход на инновационные полувагоны в восточном направлении позволил сократить затраты на логистику, а аварии на шахтах в Австралии способствовали росту мировых цен на коксующиеся угли.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. «Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние»,— написал президент в соцсети Truth Social.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. Ранее CNN информировал о планах Вашингтона организовать новую встречу Уиткоффа с российскими представителями, однако детали не уточнялись.

Среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 руб./$, следует из прогноза Минэкономики РФ. В сентябрьской версии прогноза курс составлял 96,5 руб./$. На конец 2025 года министерство оставило прогноз доллара без изменений — 98,7 руб./$.

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, сейчас площадь пожаров в регионе в 19 раз больше, чем в тот же период в прошлом году.

20 апреля началось взрывное извержение стромбольского типа Ключевского вулкана, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Для вулкана установлен желтый код авиационной опасности.

По данным «Федресурса», в первом квартале в России продолжился рост потребительских банкротств. За этот период суды признали несостоятельными 120,99 тыс. граждан — рост на 34,8% год к году. Граждане в подавляющем большинстве случаев сами подают в суд на свое банкротство (97,1% дел), гораздо реже дела инициируют их кредиторы (2,3%) или ФНС РФ (0,6%).

По данным «Ъ», президент РФ Владимир Путин согласился ускорить внедрение рыночного ценообразования для электроэнергии на Дальнем Востоке.

Доменная зона .ru заняла первое место по регистрации новых пиратских сайтов в России, согласно исследованию F6, с которым ознакомился «Ъ». На весну 2025 года на долю .ru приходится 22,8% всех регистраций, в то время как .com и .online занимают 12,7% и 10,8% соответственно.