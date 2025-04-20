Президент России Владимир Путин не давал команды по продлению режима прекращения огня в честь Пасхи, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент приказал армии остановить все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 мск 19 апреля до 0:00 мск 21 апреля.

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «246 на 246», сообщило Минобороны. Общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, теперь составляет 3,2 тыс. человек.

Американская администрация планирует организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Власти США готовы признать Крым частью российской территории в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, такой шаг может быть последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп готов способствовать урегулированию конфликта. Источники Bloomberg уточнили, что окончательное решение по поводу признания Крыма российским Вашингтон пока не принял. Детали переговоров собеседники агентства не раскрыли.

Союзникам США в Европе необходимо понять, что американские власти не будут безрезультатно тратить время на урегулирование военного конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, Вашингтон не намерен возглавлять усилия по урегулированию конфликта, если обе стороны или одна из них откажутся сотрудничать.

Администрация президента США на своем сайте опубликовала информацию об «истинном происхождении» коронавируса. По версии американских властей, COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Власти Китая это неоднократно отрицали. США ссылаются на публикацию «Ближайшее происхождение SARS-CoV-2». Она якобы неоднократно использовалась чиновниками и СМИ и для дискредитации версии утечки COVID-19 из лаборатории.

Глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин заявили, что их банки отменят допкомиссию за выдачу льготных ипотечных кредитов. Герман Греф отметил, что отмена может привести к резкому падению объемов выдачи ипотеки. «Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов»,— сказал глава Сбербанка. Андрей Костин добавил, решение ввести комиссии было вынужденным. «Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться»,— отметил он.

Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук». Судно находилось на шестом причале ПАО «Холмский морской торговый порт». Возле места происшествия установили плавучие заграждения — боны, которые служат для ограничения распространения нефтепродуктов по поверхности воды.

Компания Huawei совместно с China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G. Она доступна в районе Сюнъань вблизи Пекина. Фактическая скорость загрузки по сети 10G достигает 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с. Время задержек сократилось до трех миллисекунд.

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