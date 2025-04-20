У берегов Сахалина разлились нефтепродукты

Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук». Судно находилось на шестом причале ПАО «Холмский морской торговый порт», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Возле места происшествия установили плавучие заграждения, боны, которые служат для ограничения распространения нефтепродуктов по поверхности воды. Надзор контролирует проведение аварийно-спасательной операции. Организована проверка.

«Александр Кащук» ходит под российским флагом. Судно построено в 2009 году, следует из данных Vessel Finder. Ранее танкер назывался Freccia Mare и до 2014 года ходил под флагом Италии.