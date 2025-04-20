В Китае запустили сеть 10G

Компания Huawei совместно с China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G, передает Mydrivers. Она доступна в районе Сюнъань вблизи Пекина.

«Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON»,— пишет издание.

Фактическая скорость загрузки по сети 10G достигает 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с. Время задержек сократилось до трех миллисекунд.