Автокредитование разгоняет льготы

Правительство расширит программу льготного автокредитования. Это поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, автомобильный рынок позитивно отреагирует на обновленную программу, однако рекордного роста продаж ждать не стоит. При этом никаких деталей он не раскрыл. В то же время общая ситуация с автокредитами ухудшается, признал Алиханов. Как сообщал “Ъ” со ссылкой на источники, в начале 2025-го года количество займов на покупку машины снизилось год к году почти на 40%. Их денежный объем сократился более чем на 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторынок нуждается в стимуляции спроса, а помочь в этом могут расширение категорий заемщиков и включение в программу дорогих моделей, говорит директор по спецпроектам журнала «За рулем» Станислав Павлов: «Рынок легковых автомобилей существенно сокращается. Кто-то говорит про 25%, по некоторым маркам рынок проседает еще сильнее. Сам факт, что государство озабочено повышением спроса на новые легковые автомобили, нельзя не приветствовать. Во-первых, можно расширить список автомобилей, которые можно приобрести по этой программе. Речь идет о тех машинах, которые собираются у нас в стране.

Причем это не только традиционные ВАЗ, УАЗ, "Москвич", но и иномарки китайского происхождения, которые собирают на наших предприятиях внутри России. Плюс бренды, которые не только выйдут на наш рынок, но и будут собираться в России. Пока речь идет о той программе, которая действует сегодня, — об автомобилях не дороже 2 млн руб. Никому не мешает расширить эту программу на автомобили стоимостью 3-4 млн руб. Если распространить ее на более широкий круг потенциальных покупателей, то это тоже будет стимулировать рост. И увеличение размера скидок по льготным автокредитам — это вполне рабочий инструмент. Скидки всегда привлекательны, но не надо забывать и о процентной банковской ставке, которая совсем не маленькая. Ставка по автокредитам напрямую зависит от ключевой. Когда она начинает падать, то и ставки по автокредитам будут снижаться. Тут прямая зависимость».

Сейчас оформить льготный кредит на автомобиль могут в том числе инвалиды, работники медицинских и образовательных учреждений, ветераны СВО и члены их семей, а также жители Дальнего Востока. В 2025 году объем финансирования льготных автокредитов превысил 35 млрд руб. На поддержку лизинга направили еще 27 млрд руб. Впрочем, этих денег явно недостаточно, считает бывший вице-президент Российской ассоциации автодилеров Владимир Моженков: «Обычно выделяется бюджет. Когда были импортеры, то и они тоже принимали участие в льготном автокредитовании за счет своих банков, которые они открывали. Как правило, каждый бренд имел свой банк. Здесь деньги будут выделены из бюджета, и я бы хотел, чтобы это были миллиарды. Дальше они будут распределяться через автопроизводителей, которые продали по льготной программе свои автомобили.

60 млрд руб. — это не очень большая сумма, и она почти не влияет на автомобильный рынок. А сколько изыщут средств, это все зависит от кабмина. Хотелось бы максимальных инвестиций для автомобильной отрасли, которая тонет. Могут ли быть выделены какие-то субсидии при расширении этой льготной программы? Может, какая-то субсидия для молодых семей, для Крайнего Севера или для Дальнего Востока, для участников СВО».

По итогам марта средние ставки по выданным автокредитам показали снижение на полтора процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем. В результате число кредитных договоров выросло на 7%, а общий объем кредитов — на 11%.

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Леонид Пастернак