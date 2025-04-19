Певец Шарлот исключен из перечня террористов и экстремистов

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо певца из перечня исключили еще пять физических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

При этом суд оставил в силе приговор певцу — 5,5 года тюрьмы. Шарлота в ближайшее время этапируют в колонию.

В июне 2023 года Эдуард Шарлот выложил видео, на котором сжег российский паспорт. Он сказал, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. После певец вернулся в Россию, где его задержали.

Позже Шарлот отправил письмо патриарху Кириллу, в котором попросил прощения. Патриархат отправил в суд прошение в защиту певца, однако его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Дело рассматривалось в Самарском областном суде с 18 октября 2024 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Музыканта оценили на пять с половиной».

Екатерина Отрашкевич