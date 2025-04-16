Певца Эдуарда Шарлота этапируют в колонию-поселение в ближайшее время

Самарский исполнитель Эдуард Шарлот будет этапирован в колонию-поселение для отбытия наказания в ближайшее время. Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат осужденного Алексей Лапузин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Срок нахождения в СИЗО (с 30 ноября 2023 года) засчитывается в срок наказания из расчета день в СИЗО за два — в поселении. После отбытия лишения свободы Эдуарду запрещено еще в течение четырех лет администрировать интернет-сайты»,— уточнил защитник.

Перед этим Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор исполнителю, вынесенный в декабре 2024 года. Шарлот был признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Адвокат и гособвинители пытались оспорить приговор. В частности, Алексей Лапузин просил суд прекратить преследование Шарлота по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) из-за примирения с потерпевшим в лице Русской православной церкви (РПЦ) и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Гособвинитель, которая выступала в суде первой инстанции, добивалась отмены приговора и отправки дела на новое рассмотрение. А зампрокурора Самарской области просил суд ужесточить наказание. В итоге апелляционная инстанция отказалась удовлетворять просьбы всех сторон.

Эдуард Шарлот подвергся уголовному преследованию из-за видео, на которых сжег свой российский паспорт, спародировал песню «День Победы» и прибил к дереву изображение патриарха Кирилла. Шарлота арестовали.

После того, как исполнитель принес публичные извинения, РПЦ простила его и попросила Самарский областной суд освободить певца об уголовного преследования по ст. 76 УК РФ в связи с примирением сторон. Алексей Лапузин поблагодарил церковь за прощение его подзащитного.

Георгий Портнов