1,4 трлн рублей инвестиций в Татарстан и имущество на 400 млн рублей экс-главы райотдела СУ СКР

Инвестиции в Татарстан достигли 1,4 трлн руб. в 2024 года.

У бывшего начальника следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова обнаружили имущество на 400 млн руб. в результате проверки. В списке его активов значатся три частных дома, две квартиры, три машино-места, а также автомобили Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee.

Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял законопроект, ограничивающий участие иностранцев и иноагентов в выборных кампаниях. Согласно закону, на выборы раиса Татарстана могут быть выдвинуты только кандидаты, постоянно проживающие в России.

Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона о получение финансирования на лекарства для лечения редких заболеваний для отдельных регионов России. Председатель комитета парламента республики по социальной политике Светлана Захарова отметила, что Татарстан и другие регионы-доноры не смогут рассчитывать на средства из федерального бюджета.

В казанском поселке Аметьево пожар повредил 5 жилых строений. На месте работают 120 сотрудников пожарной службы. Задействовано 37 единиц техники.

Жертв репрессий, вернувшихся в Татарстан, признают нуждающимися в жилье. Законопроект представлял первый заместитель прокурора Алексей Заика. Комитет по социальной политике рекомендовал принять инициативу.

Московский архитектурный институт представил лучший проект в конкурсе по сохранению и развитию обсерватории Энгельгардта. Всего в финал прошли 9 команд, включая два вуза Китая: Яньцзиньский и Чанъаньский университеты, которые заняли второе и третье места в конкурсе.

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Республики Татарстан. Им стал Николай Герасимов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На 86-м году жизни скончался доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Марсель Ахметзянов. Господин Ахметзянов внес вклад в изучение генеалогии, истории татарской литературы, языка и фольклора. За годы исследовательской деятельности он систематизировал и описал свыше 3,5 тыс. рукописей, 320 родословных и 1,5 тыс. исторических документов.

Дарья Сайфиева