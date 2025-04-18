Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона, предлагающий внести изменения в ст. 83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». С соответствующим предложением выступила председатель комитета парламента республики по социальной политике Светлана Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане не поддержали проект федерального закона о лечении редких заболеваний

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане не поддержали проект федерального закона о лечении редких заболеваний

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно проекту закона, получение финансирования на лекарства для лечения редких заболеваний будет зависеть от уровня бюджетной обеспеченности субъекта РФ. Светлана Захарова заявила, что Татарстан и другие регионы-доноры не смогут рассчитывать на средства из федерального бюджета.

«Представленный законопроект не направлен на решение проблемы всех субъектов федерации, в том числе и Республики Татарстан», — заявила депутат Госсовета республики.

Комитет по социальной политике парламента республики предложил не поддерживать проект федерального закона, т.к. механизм финансирования не обеспечивает равенство регионов России. За принятие проекта постановления, в котором изложена эта позиция, проголосовали 80 депутатов Татарстана, еще трое воздержались.

Диана Соловьёва