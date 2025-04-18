Жертв репрессий, вернувшихся в Татарстан, признают нуждающимися в жилье

Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял законопроект, согласно которому реабилитированных граждан, вернувшихся в республику, признают нуждающимися в жилых помещениях.

Законопроект представлял первый заместитель прокурора Алексей Заика. Комитет по социальной политике рекомендовал принять инициативу.

С соответствующей идеей еще в 2023 году выступал прошлый прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Председатель комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщила, что депутаты изучали, как мера работает в других регионах России, количество человек, которые могут получить поддержку. К законопроекту также было подготовлено финансово-экономическое обоснование.

Согласно закону, Кабмин республики сможет определять порядок учета реабилитированных лиц и обеспечивать их жильем. В тексте инициативы отмечается, что похожие меры уже приняты в Чувашии, Марий Эл, Нижегородской области и т.д.

Изменения внесли в ст. 6 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». Они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Диана Соловьёва