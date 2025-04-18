Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Республики Татарстан. Им стал Николай Герасимов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин назначил Николая Герасимова новым зампредом Верховного суда Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Путин назначил Николая Герасимова новым зампредом Верховного суда Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, президентским указом назначены новые судьи и заместители председателей судов:

Анжелу Ахунову утвердили заместителем председателя Зеленодольского городского суда;

председателем Тукаевского районного суда стал Радик Зиннатов;

Регину Фархаеву назначили заместителем председателя Чистопольского городского суда;

судьей Вахитовского районного суда города Казани стала Эльвира Марданова;

Евгению Шувалову доверено судейство в Нижнекамском городском суде.

Артём Дергунов