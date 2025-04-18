Инвестиции в Татарстан достигли 1,4 трлн рублей

По итогам 2024 года инвестиции в Татарстан достигли более 1,4 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании регионального парламента.

Господин Песошин отметил, что Татарстан последние шесть лет находится на втором месте по инвестиционному климату.

Алексей Песошин сообщил, что на 2025–2029 годы принято более 50 проектов по созданию продуктов средне- и крупнотоннажной химии. Объем инвестиций оценивается почти в 1 трлн руб.

Диана Соловьёва