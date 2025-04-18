В Татарстане ограничили участие иноагентов и иностранцев в выборах

Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял законопроект, ограничивающий участие иностранцев и иноагентов в выборных кампаниях. Инициативу представлял председатель комитета республиканского парламента по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Согласно закону, на выборы раиса Татарстана могут быть выдвинуты только кандидаты, постоянно проживающие в России.

Также иностранные граждане и иноагенты, кроме постоянно проживающих в стране, не смогут участвовать в избирательных кампаниях.

Диана Соловьёва