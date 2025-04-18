В Казани у экс-начальника райотдела СУ СКР нашли имущество на 400 млн рублей

У бывшего начальника следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуарда Закирова обнаружили имущество на 400 млн руб. в результате проверки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани у экс-начальника районного отдела СУ СКР нашли имущество на 400 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани у экс-начальника районного отдела СУ СКР нашли имущество на 400 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пишет «Татар-информ», Закирова задержали за получение крупной взятки от местного предпринимателя.

В списке его активов значатся три частных дома, две квартиры, три машино-места, а также автомобили Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee.

У супруги и матери экс-следователя нашли четыре квартиры в Казани и премиальные авто, включая Porsche Cayenne Turbo, BMW X7 и Mercedes-Benz V-class.

В марте Закирова отстранили от должности, а материалы проверки направили председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Артём Дергунов