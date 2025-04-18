Московский вуз выиграл конкурс на развитие обсерватории Энгельгардта в Татарстане

Московский архитектурный институт представил лучший проект в конкурсе по сохранению и развитию обсерватории Энгельгардта. Об этом сообщили в комитете Татарстана по сохранению объектов культурного наследия.

Всего в финал прошли 9 команд, включая два вуза Китая: Яньцзиньский и Чанъаньский университеты, которые заняли второе и третье места в конкурсе. В финал также вышел проект студентов КФУ, но в тройку лидеров не попал.

Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта в Татарстане расположена в 20 км от Казани, в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

Дарья Сайфиева