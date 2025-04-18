В казанском поселке Аметьево пожар повредил 5 жилых строений

В частном секторе поселка Аметьево в Казани пострадало 5 жилых строений из-за пожара в одном из домов. Об этом сообщает МЧС России.

На месте работают 120 сотрудников пожарной службы. Задействовано 37 единиц техники.

Тушение возгорания усложнилось из-за плотной застройки поселка и сильного ветра.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, при ухудшении ситуации с пожаром возможно полное перекрытие проезжей части в сторону Аметьево. На улице Студеная в поселке уже ограничили движение для максимального содействия пожарным службам.

UPD: Дорожное движение в сторону поселка перекрыли.

Дарья Сайфиева