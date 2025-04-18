Капитализация Nvidia сократилась еще на $250 млрд

Стоимость акций американской высокотехнологичной компании Nvidia продолжает падать условиях фактического запрета на экспорт чипов в Китай. С 15 апреля бумаги производителя подешевели на 7%, и рыночная капитализация сократилась еще на $250 млрд, сообщает издание Quartz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логотип NVIDIA на здании в Тайбэе (Тайвань)

Фото: Ann Wang / Reuters Логотип NVIDIA на здании в Тайбэе (Тайвань)

Фото: Ann Wang / Reuters

С начала года акции Nvidia потеряли почти 27% стоимости. Сейчас капитализация компании составляет $2,47 трлн. Nvidia остается третьей по этому показателю компанией в США. Однако аналитики компании Stifel заявили Quartz, что уверены в долгосрочном росте Nvidia даже в условиях ограничений, вводимых администрацией Трампа. По их словам, в краткосрочной перспективе волатильность акций компании возможна, но общая траектория роста остается сильной и надежной.

16 апреля Министерство торговли США анонсировало новые требования по лицензированию чипов искусственного интеллекта H20 от Nvidia, MI308 от AMD и их эквивалентов. Таким образом, администрация Дональда Трампа ограничила и без того строго контролируемые поставки полупроводников в Китай. Сразу после заявления Министерства торговли Nvidia сообщила, что понесет убытки до $5,5 млрд из-за новых ограничений. По мнению экспертов Stifel, у руководства Nvidia не было уверенности в получении от нынешней администрации необходимых экспортных лицензий или в том, что не будет новых ограничений.

Алена Миклашевская