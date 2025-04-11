Скверная история

300 жителей района авиастроителей Ульяновска подписались под обращением к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой остановить уничтожение зеленых насаждений в сквере им. авиаконструктора О.К. Антонова. Мэрия называет вырубку деревьев необходимыми работами для реализации проекта благоустройства сквера, где планируется создать площадку для массовых мероприятий. Жители на сходе заявили, что им такое благоустройство не нужно. Они также протестуют против планов строительства многоквартирных высотных домов (МКД) в одной из частей сквера. Протестующие намерены добиться отмены порубочного билета через суд, отмечая, что сквер относится к зеленому фонду города. По мнению экспертов, у них есть все шансы добиться отмены порубочного билета. Свою проверку начала природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиастроители не хотят благоустройства за счет уничтожения деревьев

Фото: Константин Толкачев Авиастроители не хотят благоустройства за счет уничтожения деревьев

Фото: Константин Толкачев

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку законности действий администрации Ульяновска по выдаче порубочного билета на снос зеленых насаждений в сквере Антонова, расположенном между самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») и жилым районом авиастроителей.

О планах по вырубке деревьев стало известно из сообщения мэрии, запланировавшей на 2 апреля обследование деревьев. В сообщении отмечалось, что выдать порубочный билет просит директор МБУ «Стройзаказчик», планируя вырубить 14 яблонь, два клена, 10 карагачей, 18 лип. На обследование 2 апреля пришло немало жителей района авиастроителей, потребовавших объяснить причины вырубки. На представленных эскизах проекта благоустройства сквера, подготовленного мэрией, они увидели, что вместо деревьев планируется разместить вымощенную брусчаткой большую площадь (около 15 тыс. кв. м) со сценой, а с другой стороны аллеи в зеленой зоне общего пользования запланировано строительство четырех МКД. Представители управления по охране окружающей среды (УООС) дать пояснений не смогли и объявили, что комиссионный осмотр не состоялся.

Однако на этой неделе стало известно, что порубочный билет был все-таки подписан в УООИС (фотокопия имеется в редакции), причем датирован 2 апреля. В нем уже отсутствовали липы, но вырубка двух кленов, 10 карагачей и пересадка 14 яблонь запланированы. Экозащитники заявили, что настаивают на полной отмене вырубки. При этом они отмечали, что пересадка 25-летних яблонь, имеющих очень большую корневую систему, невозможна — они погибнут.

В минувший четверг вечером авиастроители собрались на сход в сквере Антонова (около 60 человек), где заявили, что они «категорически против такого плана благоустройства», когда вместо зеленых насаждений огромные площади сквера мостят брусчаткой, что они против вырубки деревьев и строительства жилкомплекса в зеленой зоне общего пользования в непосредственной близости от стратегического объекта. Они также отмечали, что сквер специально проектировался когда-то в качестве буферной зоны между производственными корпусами и жилмассивом. Экозащитница Елена Сергеева также обратила внимание на то, что сквер Антонова внесен в «зеленый фонд города», и это официально зафиксировано в приложении №1 к постановлению мэра Ульяновска №1166 от 10.08.2021 (об утверждении ПЗЗ — правил землепользования и застройки).

Участники схода собрали подписи под обращением к главе СКР Александру Бастрыкину и в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, в котором просили проверить законность планируемой вырубки деревьев и планов строительства в зоне зеленых насаждений жилкомплекса в непосредственной близости от стратегического промышленного объекта (на утро пятницы было собрано около 300 подписей, 16 подписных листов). Также обращения с копиями подписных листов участники схода направляют мэру Ульяновска Александру Болдакину и губернатору региона Алексею Русских. Общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев заявил, что подает в суд иск о незаконности выдачи порубочного билета.

Приглашенные на сход представители мэрии не пришли.

На запрос «Ъ» мэрия в пятницу не ответила. Тем не менее, глава управления информационной политики администрации города Андрей Шафиров сказал «Ъ», что «проект благоустройства сквера разрабатывался в проектном отделе МБУ “Стройзаказчик”», «за него на платформе голосования gorodsreda.ru проголосовали жители города, и теперь он реализуется в том варианте, который поддержали жители». Он также пояснил, что эта «площадь нужна для проведения массовых мероприятий».

Действительно, на интернет-портале «Госуслуги» в подразделе «Голосование» отмечается, что голосование проходило в марте-апреле 2024 года (проголосовали 16 тыс. человек), а реализация проекта запланирована в период с марта по август 2025 года. Правда, в проекте указано иное расположение площади и сцены.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин пояснил «Ъ», что, согласно статье 61 федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», органы власти обязаны обеспечивать охрану зеленого фонда города, и поскольку сквер отнесен к нему, для выдачи порубочного билета «должны быть очень весомые основания», которые следует подтвердить официальными документами. «Поэтому шансы на то, что иск о незаконности порубочного билета будет удовлетворен, очень велики»,— заметил эксперт.

Участники схода заявили, что снова соберутся ровно через неделю и пригласят представителей власти.

Сергей Титов, Ульяновск