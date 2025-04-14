Глава СКР поручил провести проверку по обращению ульяновцев о нарушении природоохранного законодательства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ульяновской области Антону Дунину провести процессуальную проверку по обращению жителей Ульяновска, сообщивших в соцсетях о готовящейся массовой вырубке деревьев в сквере имени авиаконструктора О.К. Антонова в Заволжском районе Ульяновска. Об этом в понедельник сообщил информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиастроители протестуют против вырубки деревьев в сквере им. О.К. Антонова

Фото: Константин Толкачев Авиастроители протестуют против вырубки деревьев в сквере им. О.К. Антонова

Фото: Константин Толкачев

Как отмечает ИЦ СКР, жители Ульяновска разместили в соцсетях информацию о направлении обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину (под обращением около 300 подписей), в котором сообщается, что в рамках осуществления программы по благоустройству сквера им. О.К. Антонова «подрядной организации выдано разрешение на массовую вырубку зеленых насаждений под строительство площадки, предназначенной для проведения массовых мероприятий и возведения четырех многоквартирных домов». «Несмотря на то, что местные жители не согласны с данным решением, их мнение игнорируется», — говорится в сообщении ИЦ СКР.

Глава СКР поручил также сообщить в СКР доложить об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий, а по завершении проверки — о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ», в четверг прошлой недели жители района авиастроителей Ульяновска собрались на сход, протестуя против вырубки деревьев в сквере им. О.К. Антонова под предложенный мэрией Ульяновска «проект благоустройства». Авиастроители заявляли, что «категорически против такого плана благоустройства», когда вместо зеленых насаждений огромные площади сквера мостят брусчаткой, что сквер специально проектировался когда-то в качестве зеленой буферной зоны между производственными корпусами и жилмассивом. Также они отмечали, что сквер официально внесен в «зеленый фонд города», и решение о вырубке деревьев требует особых согласований.

Сергей Титов, Ульяновск