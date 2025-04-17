Главные новости за 17 апреля. Новороссийск

В Новороссийске на свалке площадь тления сократилась до 20 кв. м.

Снят запрет на работу причала №8 Новороссийского морского торгового порта.

Винный город «Белый мыс» в Геленджике откроется в конце 2025 года.

Мэрия Новороссийска выплатит почти 2 млн руб. за вред памятнику археологии.

Новороссийск вошел в топ-3 самых дорогих городов Кубани по индексу «Пасхи».

Картофельную моль обнаружили в семи партиях овощей в порту Новороссийска.

В Новороссийске бензин АИ-92 стоит дороже, чем в Сочи и Краснодаре.

«Северный обход нужен, но трасса Абинск — Кабардинка важнее». Эксперт по логистике Алексей Безбородов — о транспортной инфраструктуре Новороссийска.

Житель Новороссийска причинил ущерб лесничеству на 1,5 млн руб. вырубкой дубов.

В Новороссийске полицейские оштрафовали иностранцев на 600 тыс. руб.