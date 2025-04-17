Новороссийск вошел в топ-3 самых дорогих городов Кубани по индексу «Пасхи»

Стоимость ингредиентов для приготовления блюд пасхального стола в Новороссийске среди городов Краснодарского края на третьем месте после Сочи и Туапсе. Данные с ценами привел Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Набор продуктов для приготовления «пасхального набора» на праздничный стол традиционно включает в себя кулич, яйца и творожную пасху. Исходя из расчета стоимости кг: муки (50,38 руб.), творога (449,23 руб.), сливочного масла (1075,79 руб.), сахара-песка (78,11 руб.), десятка яиц (116,26 руб.) и литра молока (90,35 руб.), Новороссийск занял третье место в индексе «Пасхи» среди городов Кубани.

На втором месте – Туапсе. Стоимость кг: муки (60,29 руб.), творога (492,02 руб.), сливочного масла (1328,01 руб.), сахара-песка (85,74 руб.), десятка яиц (108,82 руб.) и литра молока (122,41 руб.). Лидирует Сочи: стоимость кг муки (55,60 руб.), творога (461,6 руб.), сливочного масла (1456,54 руб.), сахара-песка (83,04 руб.), десятка яиц (122,77 руб.) и литра молока (97,69 руб.).

В среднем, в Краснодарском крае стоимость пасхального набора, по данным Центра стратегических разработок (ЦСР) в 2025 году составила 480,66 руб. Это дешевле среднестатического значения по России в сумме 495,35 руб. Рост стоимости по отношению к прошлогодней Пасхе составил 11,7%.

Алена Воробьева