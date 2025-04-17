«Северный обход нужен, но трасса Абинск — Кабардинка важнее»

В Новороссийске приступили к проектированию Северного обхода города протяженностью 13 км. Новая трасса позволит вывести за пределы города свыше 70% грузового транспорта, направляющегося через город к морскому порту и промпредприятиям, а также легковые автомобили, следующие транзитом в Геленджик. Строительство Северного обхода обойдется в 109 млрд руб. Управляющий партнер консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов считает, что строительство Северного обхода городу нужно, но логистические проблемы Новороссийска глобально это не решит.

Алексей Безбородов

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«Северный обход нужен, и дай Бог, чтобы его построили в указанные сроки. Но это локальное решение проблемы, которое позволит развести лишь некоторое количество грузовых и пассажирских потоков в обход города. В целом, конечно, важнее построить трассу Кабардинка — Абинск.

Если мы говорим о городе как о промышленно-логистическом центре, должна быть иная стратегия, которая обеспечит вывод грузового транспорта из Новороссийска. Иначе ни строительство Южного обхода, которое запланировано уже в 2025 году, ни Северного кардинально проблемы города как крупного логистического хаба не решит.

Нужно развивать терминалы, переносить железнодорожный вокзал из промышленной зоны в район Цемдолины (въезд в город — прим. «Ъ — Новороссийск), строить автомобильно-железнодорожные логистические центры со складами. Это возможно с привлечением инвестиций компаний, которые работают в Новороссийске».