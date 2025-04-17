Житель Новороссийска причинил ущерб лесничеству на 1,5 млн рублей вырубкой дубов

В Новороссийске 42-летний местный житель незаконно вырубил восемь дубов на территории Гостагаевского лесничества. Ущерб составил 1,5 млн руб., сообщили пресс-службе УМВД России по Новороссийску.



Восемь дубов на территории Гостагаевского участкового лесничества были спилены без разрешительных на вырубку документов. Незаконно добытую древесину злоумышленник планировал использовать для личного подсобного хозяйства.



Следственным подразделением отдела полиции возбуждено уголовное дело. За вырубку дубов в лесничестве жителю Новороссийска грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В Новороссийске 42-летний местный житель незаконно вырубил восемь дубов на территории Гостагаевского лесничества. Ущерб составил 1,5 млн руб., сообщили пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Восемь дубов на территории Гостагаевского участкового лесничества были спилены без разрешительных на вырубку документов. Незаконно добытую древесину злоумышленник планировал использовать для личного подсобного хозяйства.

Следственным подразделением отдела полиции возбуждено уголовное дело. За вырубку дубов в лесничестве жителю Новороссийска грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Алена Воробьева