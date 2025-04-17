Снят запрет на работу причала №8 Новороссийского морского торгового порта

Ространснадзор отменил запрет на работу причала №8 Новороссийского морского торгового порта (НМТП) после устранения недочетов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на постановление Ленинского районного суда Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сайт города-героя Новороссийск» Фото: «Сайт города-героя Новороссийск»

Компания выполнила предписания ведомства после проверки Ространснадзором. Подтверждающие документы были предоставлены уже во время судебного разбирательства. Ранее суд приостановил деятельность восьмого нефтеналивного причала на 90 дней.

Ранее по итогам проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта из-за нарушений требований безопасности при перевалке нефти были выведены из эксплуатации выносные причальные устройства (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Работа одного из ВПУ была возобновлена после устранения нарушений.

Алена Воробьева