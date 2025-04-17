Винный город «Белый мыс» в Геленджике откроется в конце 2025 года

Вместо поэтапного запуска винный город «Белый мыс» в Геленджике планируют открыть в конце 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта, ресторатора Дмитрия Левицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба винного города «Белый мыс» Фото: пресс-служба винного города «Белый мыс»

Первоначально два объекта винного города в Геленджике планировали открыть этой весной. Однако было принято решение открыть комплекс «Белый мыс» полностью после завершения строительства.

«Мы строим "Белый мыс" в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать»,— пояснил господин Левицкий.

Площадь винного города составит более 40 тыс. кв. м. В нем будут располагаться лаборатория, винотека и музей. В сезон винный город будет ежедневно привлекать от 3 тыс. до 5 тыс. гостей. Авторами проекта являются рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков. Объем инвестиций не раскрывается.

Алена Воробьева